Парень сравнил цены на продукты 2014 и 2021 года

1454
1
1
Автор видео наткнулся на старый каталог известного российского продовольственного магазина и показал, как изменились цены на некоторые товары.
Как за несколько лет изменились цены на продукты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кругом сплошной обман
- Как взрослел и менялся Киану Ривз
- Как изменился парень с приходом семейной жизни
- Почему некоторым мужчинам лучше не сбривать бороду
- Манера исполнения песен тогда и сейчас
29
Понравилось29
Новости партнёров
Сейчас по всему миру очень большая инфляция, со всех утюгов орут про кризис, но сука индекс SP-500 (500 крупнейших компаний мира) за 1.5 года сделали профит в 100%, это блин космические доходы. Вот так и раздевают народ, причём во всём мире.
Сок тоже щас можно взять за 109
https://lenta.com/product/sok-fruktovyjj-sad-yabloko-osvetlennoe-rossiya-193l-477217/https://lenta.com/product/sok-fruktovyjj-sad-yabloko-osvetlennoe-rossiya-193l-477217/
так что хз многое спорно)
Или суть сравнить цены в одном и том же магазине.
Да я хотел бы чтобы товары дешевели, думаю многие бы хотели.
Смотри цены на пиломатериалы!
1 что рост цен это хорошо
2 что не так уж сильно все подорожало, а что то и подешевело
3 ну и за инфляцию в США или Украине пояснит
и на дерево
и на что угодно - парень долбоящер
а зарплаты раз в год на 10%
Это по-твоему нормально?