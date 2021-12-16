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Парень сравнил цены на продукты 2014 и 2021 года

Парень сравнил цены на продукты 2014 и 2021 года (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   каталог   продукты   сравнение   тогда и сейчас   цена   
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Автор видео наткнулся на старый каталог известного российского продовольственного магазина и показал, как изменились цены на некоторые товары.
Как за несколько лет изменились цены на продукты.

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Метки: видео   каталог   продукты   сравнение   тогда и сейчас   цена   
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52  комментария
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
Это к тому, что нам пофиг на курс доллара(валюты), всеравно все цены подтянулись в соответствии с курсом+инфляция...А минусили меня, когда я говорил, что доллар вырос в 3 раза, ждите такого же увеличения цен, пусть не сразу.. И не важно российский производитель или нет, мы не в КНДР, у нас рынок связан с внешними рынками
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1k
Saplus 21 минуту назад
"В среднем, после подорожания, в 2015 году цена одной пачки сигарет составит около 52 рублей!"
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918
Веселый Пук 45 минут назад
Не надо раскачивать лодку
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1k
blAbl 51 минуту назад
А самое обидное, что у меня зарплата какая была, такая и осталась...Только еще премии урезали из-за пандемии...
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12k
Bill Час назад
Судя по парню, в 2014 он еще не работал.
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69k
Пётровыч Час назад
В стране с нормальной экономикой, рост зарплат должен быть равен инфляции, если рост зарплат меньше инфляции, то народ беднеет, если больше, то богатеет.
Сейчас по всему миру очень большая инфляция, со всех утюгов орут про кризис, но сука индекс SP-500 (500 крупнейших компаний мира) за 1.5 года сделали профит в 100%, это блин космические доходы. Вот так и раздевают народ, причём во всём мире.
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41k
dima423 Час назад
не совсем корректно, он сравнивает товары тогда по акции а сейчас не по акции, так можно подобрать тогда ценники без акции а сейчас с акцией, получится что вообще подешевело все))) аленку реально сравнивать 54 и 93, колбасу 179 и 209) В итоге из 4 товаров только кола сильно подорожала и то чето сомнительно... 29 руб это прям какая то супер акция, я таких не помню даже)
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132
Knives22 dima423 37 минут назад
Можно у бомжа сок для запивки отобрать вообще бесплатно, по помойкам поковыряться и с фольги шоколад наскрести.
Или суть сравнить цены в одном и том же магазине.
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132
Knives22 dima423 Полчаса назад
3 из 4 товаров рост в 2 раза, 1 на 16 процентов - это 20 30 процентов, ну ладно, вам виднее.
Да я хотел бы чтобы товары дешевели, думаю многие бы хотели.
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Knives22 dima423 22 минуты назад
Ну и первая же ваша ссылка аленка без акции 87 рублей
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5k
SuperTroll Час назад
Да пусть бы оно и дорожало, пусть бы инфляция была..Только пусть заработная плата ТОЖЕ БЛЭТ индексируется и растет! А то ЗП то как в 2015, а цены сук 2021! А министр говорит, у нас инфляция потому, что вы слишком до фига покупаете..вот дела
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187k
IMXO Час назад
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12k
Элитный тигр 2 часа назад
Пусть чувачок с ценами 1980-х годов сравнит - вообще охренеет. Когда булочка 3 копейки стоила, мороженое 10 коп., а кооперативную хату можно было купить за 2000-3000 рублей...
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8k
*Сергей* 2 часа назад
Потихоньку на Аленку…
Смотри цены на пиломатериалы!
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
сразу видно, человек за покупкамми не ходит, надо было крупы, масло, яйца, мясо сравнить, там куда интереснее, не могу поверь, что раньше гречка стоила 9р за кг, а не 90 за 0.8 как сейчас.
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132
Knives22 pynh 12 минут назад
при царе батюшке это как раз с 2000.
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132
Knives22 2 часа назад
Жду пояснительную бригаду, которая расскажет:
1 что рост цен это хорошо
2 что не так уж сильно все подорожало, а что то и подешевело
3 ну и за инфляцию в США или Украине пояснит
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132
Knives22 Ерофеев Леха Полчаса назад
Да не вон дима наверху уже пояснят что не все так плохо.
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22k
Сибиряк 2 часа назад
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58k
pynh 2 часа назад
на железо цены еще пусть сравнит
и на дерево

и на что угодно - парень долбоящер
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