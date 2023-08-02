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Блогер показал, как уменьшается размер продуктов, при этом цены на них остаются прежними или растут

Блогер показал, как уменьшается размер продуктов, при этом цены на них остаются прежними или растут

Автор:
02 августа 2023 11:23
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   маркетинг   обман   продукты   сравнение   
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На видео тиктокер сравнил размер Toblerone, Pringles и Oreo до и после шринкфляции. Пирамидки в шоколаде стали ниже, а чипсы уменьшились как и начинка в популярном печенье.

Тиктокер с никнеймом @charlietop10s показал, как уменьшился размер продуктов за последнее время. При шринкфляции (от английского to shrink «сжиматься» и inflation «инфляция») производители снижают количество товара в упаковке, но цена остаётся на том же уровне или увеличивается.


В начале ролика блогер сравнивает плитки швейцарского шоколада Toblerone. Пирамидки, из которых состоит батончик, стали ниже, а расстояние между ними – шире.


Некоторые производители жевательной резинки заменили ячейку для десятой жвачки на уголок, позволяющий легко достать продукт из упаковки.


Производители Oreo, судя по скриншотам блогера, добавляют в печенье меньше начинки.


На дне бутылки из под спортивного напитка Gatorade увеличилась вмятина. Хитрый лайфхак, позволяющий сократить объём жидкости, кажется, используют многие компании.


На фоне подорожания пшеницы, уменьшаются и хлебобулочные изделия. Котлеты в бургерах из ресторана «Макдоналдс», как уверяет блогер, стали тоньше.

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Метки: Видео   Еда   маркетинг   обман   продукты   сравнение   
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13  комментариев
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11k
Copycat Час назад
Маркетологов и прочих "эффективных менеджеров" надо на кострах жечь, обычно им приходят в голову такие идеи: "а давайте сделаем бутылки пивные 0.45, цена останется также но в масштабах компании мы получим гигантские прибыли"
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16k
Shtoppi Полчаса назад
так это только начало их "светлого" будущего. скоро на западе всех пересадят на диету из насекомых и производных из них, вода будет переработанная канализационная, а российская репа будет для большинства из них непозволительным кулинарным изыском.
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Из кожи лезут чтобы заработать. Я понимаю, что деньгам свойственно терять со временем в весе. Ничего не поделаешь. Раньше срезали каемку монет из драгметаллов, сейчас просто инфляция. Но ушлые маркетологи не хотят экономить на рекламе и картинке, думают что при прежних вложениях и убавив вес, можно зарабатывать как раньше. Но куда честнее было бы поднять цену.
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213
FelisLynx Час назад
Нежелающим читать посвящается...
На упаковке каждого товара написан вес нетто. А в некоторых магазинах на ценниках указана приведённая цена за килограмм продукта.
Как при таких условиях можно обмануться, непонятно.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Это, хотя бы, где? Если это на Западе, то понятно - "ответочка" на санкции, а если это в России, то это гнусный вброс, спровоцированный проверкой депутата-предателя Чернышова.
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