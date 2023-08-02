Блогер показал, как уменьшается размер продуктов, при этом цены на них остаются прежними или растут

Тиктокер с никнеймом @charlietop10s показал, как уменьшился размер продуктов за последнее время. При шринкфляции (от английского to shrink «сжиматься» и inflation «инфляция») производители снижают количество товара в упаковке, но цена остаётся на том же уровне или увеличивается.

В начале ролика блогер сравнивает плитки швейцарского шоколада Toblerone. Пирамидки, из которых состоит батончик, стали ниже, а расстояние между ними – шире.

Некоторые производители жевательной резинки заменили ячейку для десятой жвачки на уголок, позволяющий легко достать продукт из упаковки.



Производители Oreo, судя по скриншотам блогера, добавляют в печенье меньше начинки.



На дне бутылки из под спортивного напитка Gatorade увеличилась вмятина. Хитрый лайфхак, позволяющий сократить объём жидкости, кажется, используют многие компании.



На фоне подорожания пшеницы, уменьшаются и хлебобулочные изделия. Котлеты в бургерах из ресторана «Макдоналдс», как уверяет блогер, стали тоньше.

