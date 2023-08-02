Блогер показал, как уменьшается размер продуктов, при этом цены на них остаются прежними или растут

На видео тиктокер сравнил размер Toblerone, Pringles и Oreo до и после шринкфляции. Пирамидки в шоколаде стали ниже, а чипсы уменьшились как и начинка в популярном печенье.
Тиктокер с никнеймом @charlietop10s показал, как уменьшился размер продуктов за последнее время. При шринкфляции (от английского to shrink «сжиматься» и inflation «инфляция») производители снижают количество товара в упаковке, но цена остаётся на том же уровне или увеличивается.
В начале ролика блогер сравнивает плитки швейцарского шоколада Toblerone. Пирамидки, из которых состоит батончик, стали ниже, а расстояние между ними – шире.
Некоторые производители жевательной резинки заменили ячейку для десятой жвачки на уголок, позволяющий легко достать продукт из упаковки.
Производители Oreo, судя по скриншотам блогера, добавляют в печенье меньше начинки.
На дне бутылки из под спортивного напитка Gatorade увеличилась вмятина. Хитрый лайфхак, позволяющий сократить объём жидкости, кажется, используют многие компании.
На фоне подорожания пшеницы, уменьшаются и хлебобулочные изделия. Котлеты в бургерах из ресторана «Макдоналдс», как уверяет блогер, стали тоньше.
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На упаковке каждого товара написан вес нетто. А в некоторых магазинах на ценниках указана приведённая цена за килограмм продукта.
Как при таких условиях можно обмануться, непонятно.
А большинство ценников в супермаркетах обозначены за единицу товара ( а цена за килограмм указана мелким шрифтом в углу ценника.)
Если что, я много лет в торговле.
А вы ищите мифические вбросы и носите розовые очочки. Только не пишите дурость на всеобщее обозрение, может посторонние подумают что вы умный и опытный.