Насколько большими могут быть муравьиные королевы

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Почти каждый из нас хоть раз в жизни встречал муравьев. Однако мало кто видел их королев. Посмотрев это видео вы узнаете, насколько большими бывают муравьиные королевы.
Размер муравьиной королевы по сравнению с обычными муравьями.
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