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Насколько большими могут быть муравьиные королевы

Насколько большими могут быть муравьиные королевы (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 09:07
Метки: видео   королева   муравьи   муравьиная королева   насекомые   размер   сравнение   
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Почти каждый из нас хоть раз в жизни встречал муравьев. Однако мало кто видел их королев. Посмотрев это видео вы узнаете, насколько большими бывают муравьиные королевы.
Размер муравьиной королевы по сравнению с обычными муравьями.

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Метки: видео   королева   муравьи   муравьиная королева   насекомые   размер   сравнение   
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aalexey3 55 минут назад
Самца к ней не пробовали подсадить? Чтобы яйца не пустые несла.
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Alex Chebrikov

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