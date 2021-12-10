Ах ты звёздочка, звёздочка: голосовой помощник общается с мошенницей

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Весёлый разговор голосового помощника Олега с мошенницей, представившейся сотрудницей полиции. Женщина даже не поняла, что общается с виртуальным телефонным секретарём.
Внимание! В разговоре встречается ненормативная лексика.
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Метки: Олег Юмор видео голосовой помощник прикол
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