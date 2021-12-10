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Ах ты звёздочка, звёздочка: голосовой помощник общается с мошенницей

Ах ты звёздочка, звёздочка: голосовой помощник общается с мошенницей (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Олег   Юмор   видео   голосовой помощник   прикол   
1625
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Весёлый разговор голосового помощника Олега с мошенницей, представившейся сотрудницей полиции. Женщина даже не поняла, что общается с виртуальным телефонным секретарём.
Внимание! В разговоре встречается ненормативная лексика.

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Метки: Олег   Юмор   видео   голосовой помощник   прикол   
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8  комментариев
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4k
Leonid 2 часа назад
Забавно Б звёздочка звёздочка звёздочка Ь.
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253
is34 12 минут назад
Давеча мне тоже звонили из московской милиции, сказали, что я потерял в Москве документы и на них кто-то оформил поддельные социальные документы Москвы, а я в Москве уже полгода не был послал на х...(звёздочка звёздочка))) больше не перезванивали
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29k
Aleks Полчаса назад
Цыганский говор читается как с листа.
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38k
Alex 39 минут назад
А-ха-ха, классно он потролил этих мразей
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5k
ГГалка 58 минут назад
вот настырная какая дамочка) ну ясно же что-то не то. или они говорят пока не прозвучит случайно какое то ключевое слово типа "согласен"? а я вот последнее время вместо "алло" говорю "пронто".. забавно - пауза такая, а потом - два раза было - сразу отключаются. из "милиции" тоже звонили. просили не выезжать из города и говорили что со мной свяжутся сотрудники. спросила что мне инкриминируют - бросили трубку. и никакие сотрудники больше не звонили. интрига.
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2k
Станнис Час назад
Б звездочка звездочка звездочка мягкий знак, спасибо, посмеялся
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41k
dima423 2 часа назад
прикольно, надо себе такого же поставить)
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Спасибо, поржали всем офисом))
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