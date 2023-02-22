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Правильная настройка голосового помощника "Алиса"

Правильная настройка голосового помощника "Алиса"

Автор:
22 февраля 2023 11:20
Сообщество : Юмор
Метки: Алиса   Прикол   Юмор   видео   голосовой помощник   умный дом   
982
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Этот парень знает, как удивить и позабавить гостей в своём доме. Хотите правильно настроить голосовой помощник "Алиса"? Спросите его, как!

Внимание! Видеоролик содержит ненормативную лексику.


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Метки: Алиса   Прикол   Юмор   видео   голосовой помощник   умный дом   
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6  комментариев
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−3
Евгений 2 часа назад
Да нифига она не учится мату! Я устал уже с ней бороться. не хочет и всё! у нее мож какая блокировка есть. в инете не нашел как ее раскодировать
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2k
Anners 4 минуты назад
Странные забавы. Что-то сродни надписям в сортире.
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3k
samtel 42 минуты назад
Людей, которые пользуются этой игрушкой, не смущает, что у них дома круглосуточный соглядатай? В отличие от телефона, Алису от Интернета не отключишь...
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