Правильная настройка голосового помощника "Алиса"

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Этот парень знает, как удивить и позабавить гостей в своём доме. Хотите правильно настроить голосовой помощник "Алиса"? Спросите его, как!
Внимание! Видеоролик содержит ненормативную лексику.
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