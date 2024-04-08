Теперь и в машине: погоня кота Тома за мышонком Джерри

Все мы знаем самый известный мультфильм мира «Том и Джерри», на котором выросло не одно поколение. И многие помнят, как в нем выглядела типичная сцена погони кота за мышонком. Это всегда происходило с фирменной анимацией, изображающей бегущие по кругу лапы.

В сети стало популярным видео, в котором показали необычный аксессуар для автомобиля. Это фигурки Тома и Джерри, которые крепятся на воздушные заслонки в салоне машины. Благодаря потоку воздуха их лапы начинают крутиться, словно вентилятор, изображая ту самую популярную сцену.