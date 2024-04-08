FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12768 постов • 856 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир
Теперь и в машине: погоня кота Тома за мышонком Джерри

Теперь и в машине: погоня кота Тома за мышонком Джерри

Автор:
08 апреля 2024 07:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Погоня   Прикол   животные   мультфильм   том и джерри   
1631
1
1

Что может быть лучше классики? В Сети набрало популярность видео с необычным аксессуаром для автомобиля.

Все мы знаем самый известный мультфильм мира «Том и Джерри», на котором выросло не одно поколение. И многие помнят, как в нем выглядела типичная сцена погони кота за мышонком. Это всегда происходило с фирменной анимацией, изображающей бегущие по кругу лапы.

В сети стало популярным видео, в котором показали необычный аксессуар для автомобиля. Это фигурки Тома и Джерри, которые крепятся на воздушные заслонки в салоне машины. Благодаря потоку воздуха их лапы начинают крутиться, словно вентилятор, изображая ту самую популярную сцену.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   Погоня   Прикол   животные   мультфильм   том и джерри   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
sgb66 55 минут назад
Чем бы дитя не тешилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Типа граф 3 минуты назад
Вы задолбали ! Видео на пять секунд , а вы про это целую поэму строчите !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3577 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

731696



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами
Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали...
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
Набирающие популярность в сообществах
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#шоу бизнес#милота#Россия#дети#Индия#Суд#актеры
#животные#в мире#факты#собака#СССР#интересное#здоровье#Орск#Спасение
#забавно#люди#интересно#полиция#США#подвиг#знаменитости#ЧП#кот
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Собака удивила пользователей сети свои странным поведением Собака удивила пользователей сети свои странным поведением Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли Птица забежала в грязь, из которой её только что спасли Помытая курочка растеряла всю свою красоту Помытая курочка растеряла всю свою красоту

На что жалуетесь?

Вернуться