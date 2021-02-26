Как енот сладкую вату помыть пытался

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Енот попал в курьезную ситуацию, когда решил прополоскать добытую непосильным трудом сахарную вату.
Похоже, что теперь мыть свою еду он будет с максимальной осторожностью.
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Метки: Юмор видео енот животные прикол сахарная вата сладкая вата
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