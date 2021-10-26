Енот Лёня мешает хозяйке продать дом

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Домашний енот Лёня помотал нервы хозяйке во время съемки небольшой видео-экскурсии по дому. Вместе со своими соплеменниками озорной зверь мешал женщине снимать видео об интерьере выставленного на продажу жилища.
Присутствует ненормативная лексика.
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