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Енот Лёня мешает хозяйке продать дом

Енот Лёня мешает хозяйке продать дом (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 13:16
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   енот   еноты   животные   позитив   прикол   
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Домашний енот Лёня помотал нервы хозяйке во время съемки небольшой видео-экскурсии по дому. Вместе со своими соплеменниками озорной зверь мешал женщине снимать видео об интерьере выставленного на продажу жилища.
Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   енот   еноты   животные   позитив   прикол   
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ScorpionDS 2 часа назад
Интересно, какой запах в квартире после трех енотов ...
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Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Сукаааааа, Лёня!!! Я под столом!!!
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78
Филипп Преображенский Час назад
Ищу во мху енота, ищу во мху енота.....
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Fidel

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