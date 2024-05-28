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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1456 постов • 61 подписчик подписаться
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В лифте многоквартирного дома в Краснодаре школьники взорвали петарду

В лифте многоквартирного дома в Краснодаре школьники взорвали петарду

Автор:
28 мая 2024 10:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   ЧП   лифт   петарда   подростки   
1836
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Два школьника зашли в кабину грузового лифта и подожгли петарду. Пиротехническое устройство они бросили в угол, а сами прижались к противоположной стене. Когда произошел взрыв, в кабине раздался сильных хлопок. Дети закрыли уши руками. Затем, лифт заполнила дымовая завеса.


Лифт остановился, и дети просидели 20 минут в дыму.


Жильцы сейчас ищут двух несовершеннолетних «подрывников».

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Метки: Видео   Краснодар   ЧП   лифт   петарда   подростки   
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19  комментариев
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11k
МихА 2 часа назад
Где то я уже подобное видел)
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19k
Михаил Гривин 17 минут назад
У меня похожая ситуация была: пугал друга на кухне, что петарду подожгу и случайно поджёг. А как её затушить? Никак! Я в окно - а там сетка, гвоздями прибита, USSR-style. Что делать? Ну кинул в угол и в коридор выбежал. Стоим с друганом в коридоре, рты разинули, как военрук учил при взрыве гранаты, что б перепонки не полопались ))) Ипануло знатно, вся хата в дыму, в ушах звенит, у кота истерика ))) 30 лет прошло - до сих пор иногда вспоминаем, когда на шашлык собираемся.

Вообще если б мы такую дичь в молодости не творили - вспоминать бы было нечего, собрались бы, пожрали мяса уныло и разъехались по домам. А так до глубокой ночи можно у костра сидеть и лясы точить.
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1k
АНДРЕЙ 18 минут назад
Два дебила-это сила.
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9k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Идиотами мелкие стали. Мы в шахту лифта кидали в 90-х, так "БУХ" кайфовей )))
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9k
Ntvl Полчаса назад
слабаки, надо было петарду в шорты засунуть! гопачка бы сплясали мама не горюй. отбило бы охоту на всю их никчёмную жизнь ху.йнёй заниматься.
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3k
Игорь 52 минуты назад
ДБ!
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3k
Duke_kir 54 минуты назад
В лифте многоквартирного дома в Краснодаре школьники взорвали петардуПосмотреть
В лифте многоквартирного дома в Краснодаре школьники взорвали петарду
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2k
Михаил Час назад
Как они дожили то до этих лет непонятно...
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420
sioma08 Час назад
Умственно отсталые отжигают.
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2k
Димыч Час назад
Заипутся жильцы искать. "Сверхразумов" вполне могли припереться беспредельничать из другого района. Мы это в своём доме проходили.
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8k
Евгений Д Час назад
два долбобея
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12k
Дмитрий Час назад
Решение должно быть примерно такое по этим "диточкам". Собрать родителей. Загнать в этот же лифт и бросать в него петарды. Пока не проникнуться. А когда проникнуться, бросить ещё пару петард. А иначе судя по всему лет 12-13. Администраивку составить можно только на родителей. Ну поставят на учёт. Судя по действиям лица не особо одарённые умственно. Каких либо поступлений куда в серьёзные вузы ждать вряд ли придётся. Так что сам факт стояния на учёте будет как некое развлечение...... Иногда всё таки думается, что жаль что большевики в 17-м году телесные наказания окончательно отменили....Жаль.
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1k
DuckTales Час назад
Как они там не задохнулись нафиг ? ...
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16k
Александр Час назад
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1k
Злодей 2 часа назад
Оставаться в кабинке с зажжёной петардой, до такого даж мы бы в детстве не догадались. Всё таки минимальный инстинкт самосохранения был. У этих он отсутствует напрочь.
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63
ПИВОнер 2 часа назад
Если есть видеофиксация
, можно отправлять на "Премию Дарвина"..
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8k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Нет ума - считай калека.
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
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