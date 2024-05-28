В лифте многоквартирного дома в Краснодаре школьники взорвали петарду

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Два школьника зашли в кабину грузового лифта и подожгли петарду. Пиротехническое устройство они бросили в угол, а сами прижались к противоположной стене. Когда произошел взрыв, в кабине раздался сильных хлопок. Дети закрыли уши руками. Затем, лифт заполнила дымовая завеса.
Лифт остановился, и дети просидели 20 минут в дыму.
Жильцы сейчас ищут двух несовершеннолетних «подрывников».
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Вообще если б мы такую дичь в молодости не творили - вспоминать бы было нечего, собрались бы, пожрали мяса уныло и разъехались по домам. А так до глубокой ночи можно у костра сидеть и лясы точить.
, можно отправлять на "Премию Дарвина"..