В Башкирии. «Моржи» и собака: на помощь, на помощь, на помощь

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Люди вытащили животное из ледяной воды
На днях в Нефтекамске небезразличные спортсмены пришли на выручку собаке, провалившейся под лед. Любители закаливания, во время очередной пробежки, заметили собаку, провалившуюся под лед местного водоема Березовка. Атлеты, не колеблясь ни секунды, бросились вытаскивать пса.
Осторожно, передвигаясь ползком по тем местам, где лед был довольно толстый, они смогли подобраться к животному и спасти его. Девушка по имени Айсылу достала бедную собачку из ледяного плена.
Осторожно, передвигаясь ползком по тем местам, где лед был довольно толстый, они смогли подобраться к животному и спасти его. Девушка по имени Айсылу достала бедную собачку из ледяного плена.
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