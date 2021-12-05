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В Башкирии. «Моржи» и собака: на помощь, на помощь, на помощь

В Башкирии. «Моржи» и собака: на помощь, на помощь, на помощь (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 декабря 2021 15:08
Метки: народ   отдых   спорт   экология   
598
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Люди вытащили животное из ледяной воды

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Метки: народ   отдых   спорт   экология   
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11k
котегRUS 4 часа назад
моржиха спасла собаку!
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125
Али Час назад
Благодаря таким людям вера в человечность не угасает! Спасибо, что Вы есть!
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3k
Горожанин 4 часа назад
На помощь! На помощь! На помощь! В холодной воде!
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