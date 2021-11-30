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Добыл трофей: Мальчик стащил футбольный мяч во время матча

Добыл трофей: Мальчик стащил футбольный мяч во время матча (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 09:12
Сообщество : Спорт
Метки: болельщик   видео   спорт   футбол   
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Во время футбольного матча «Ливерпуль» - «Порту» в Англии юный болельщик выбежал на поле стадиона «Энфилд». Он взял мяч у одного из игроков, ловко ускользнул от стюардов и скрылся на трибуне.
Охота прошла успешно.

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Метки: болельщик   видео   спорт   футбол   
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Mr. Intereskin 2 часа назад
Парнишка красавчик - ловко смылся. Мужик на трибуне молодец не отдал мяч охранику.
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66k
Viktor 17 минут назад
Какой хитрый мальчик!
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4k
Димка Смола/67 22 минуты назад
Вот уж сам поступок на троечку так как у малого сложится представление о том что "Захотел -взял" ну а по поводу мячика не обиднеет УЕФА, Ливер да Порто )
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956
thor2006 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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64k
Серпом по молоту. Час назад
Солонку спер. И не побрезговал..
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