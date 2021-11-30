Добыл трофей: Мальчик стащил футбольный мяч во время матча

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Во время футбольного матча «Ливерпуль» - «Порту» в Англии юный болельщик выбежал на поле стадиона «Энфилд». Он взял мяч у одного из игроков, ловко ускользнул от стюардов и скрылся на трибуне.
Охота прошла успешно.
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