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Снежный барс решил изучить фотоловушку

Снежный барс решил изучить фотоловушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 08:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   камера   прикол   снежный барс   фотоловушка   
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В природном заповеднике Байбоосун в Киргизии фотоловушка сняла снежного барса. Любопытное животное подошло к камере и решило изучить её.
На опубликованных в сети кадрах барс выходит их своего укрытия и подходит к фотоловушке. Хищник начинает трогать её лапой и обнюхивать.

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Метки: видео   животные   камера   прикол   снежный барс   фотоловушка   
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1  комментарий
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Illuminat 2 часа назад
Поссал, потом увидел камеру. Я его понимаю, даже в заповеднике уже поссать негде, чтобы в камеру не попасть.
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