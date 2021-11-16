Снежный барс решил изучить фотоловушку

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В природном заповеднике Байбоосун в Киргизии фотоловушка сняла снежного барса. Любопытное животное подошло к камере и решило изучить её.
На опубликованных в сети кадрах барс выходит их своего укрытия и подходит к фотоловушке. Хищник начинает трогать её лапой и обнюхивать.
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Метки: видео животные камера прикол снежный барс фотоловушка
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