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Сообщество Без кота и жизнь не та 2238 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот начал о чём-то догадываться

Кот начал о чём-то догадываться

Автор:
12 апреля 2024 09:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   камера   камера наблюдения   кот   
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Домашний кот заметил подозрительный предмет в одном из верхних углов комнаты и решил его изучить. Хозяин запечатлел любопытного питомца.

Люди устанавливают камеры видеонаблюдения ради безопасности жителей дома. Однако пушистые жители уверены, что они нужны для того, чтобы следить за ними. Отчасти это может быть правдой, и, конечно же, им это совсем не по душе.

Главный герой этого ролика заметил подозрительную штуку в верхнем углу комнаты и начал пристально ее изучать. Судя по недовольной морде котофея, которую увидел хозяин на изображении с этой самой камеры, кот понял, что к чему, и был совсем не рад этой несанкционированной слежке.

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Метки: Видео   Прикол   животные   камера   камера наблюдения   кот   
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Skywriter 24 минуты назад
Штош, уже и не потыгыдыкать?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3216 постов (3150 в горячем)

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