Кот начал о чём-то догадываться

Люди устанавливают камеры видеонаблюдения ради безопасности жителей дома. Однако пушистые жители уверены, что они нужны для того, чтобы следить за ними. Отчасти это может быть правдой, и, конечно же, им это совсем не по душе.

Главный герой этого ролика заметил подозрительную штуку в верхнем углу комнаты и начал пристально ее изучать. Судя по недовольной морде котофея, которую увидел хозяин на изображении с этой самой камеры, кот понял, что к чему, и был совсем не рад этой несанкционированной слежке.