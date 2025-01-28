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Летающая камера наблюдения

Летающая камера наблюдения

Автор:
28 января 2025 12:36
Метки: Видео   в мире   гаджет   дрон   интересно   камера   
878
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Автономный дрон с камерой для защиты дома от воров. Он патрулирует помещения, когда все уходят, периодически возвращаясь на базу для подзарядки.

Компактная летающая камера превращает дом в территорию под круглосуточным наблюдением, где каждый угол находится под защитой автономного стража. Когда датчики фиксируют подозрительную активность, миниатюрный беспилотник взмывает с зарядной станции и устремляется к источнику тревоги, моментально транслируя происходящее на смартфон владельца.

Самое интересное, что дрон не просто бездумно нарезает круги по комнатам — он действует по точно выверенному алгоритму патрулирования, периодически возвращаясь на базу для подзарядки.

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Метки: Видео   в мире   гаджет   дрон   интересно   камера   
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11k
Заводной апельсин Час назад
Продаётся где?
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27k
SolomonA 5 минут назад
Противодроновый тапок - в арсенал каждого вора.
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726
idlefish 51 минуту назад
Вас снимает скрытая камера! Улыбайтесь!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4270 постов (4182 в горячем)

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