Летающая камера наблюдения

Автономный дрон с камерой для защиты дома от воров. Он патрулирует помещения, когда все уходят, периодически возвращаясь на базу для подзарядки.
Компактная летающая камера превращает дом в территорию под круглосуточным наблюдением, где каждый угол находится под защитой автономного стража. Когда датчики фиксируют подозрительную активность, миниатюрный беспилотник взмывает с зарядной станции и устремляется к источнику тревоги, моментально транслируя происходящее на смартфон владельца.
Самое интересное, что дрон не просто бездумно нарезает круги по комнатам — он действует по точно выверенному алгоритму патрулирования, периодически возвращаясь на базу для подзарядки.
Источник:
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