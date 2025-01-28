Летающая камера наблюдения

Компактная летающая камера превращает дом в территорию под круглосуточным наблюдением, где каждый угол находится под защитой автономного стража. Когда датчики фиксируют подозрительную активность, миниатюрный беспилотник взмывает с зарядной станции и устремляется к источнику тревоги, моментально транслируя происходящее на смартфон владельца.

Самое интересное, что дрон не просто бездумно нарезает круги по комнатам — он действует по точно выверенному алгоритму патрулирования, периодически возвращаясь на базу для подзарядки.