В Сибири драка школьников превращается в межнациональный конфликт

Возникает вопрос, почему Орзалиев настаивает на избиении из-за национальности, если сам Рамзан Кадыров не так давно выступал с заявлением, что не нужно указывать национальность конфликтующих.

С самой дракой, имевшей место 22 ноября, тоже непонятно. На записи камер видеонаблюдения, предоставленных Управлением МВД России по ХМАО, видно, что как раз таки 13-летняя чеченка первой бьёт другую школьницу, после чего за ту вступается её 10-летний брат.

По данному поводу родители дравшихся школьников привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).

Непонятно, при чём тут национальность, если драку начала сама школьница-чеченка.