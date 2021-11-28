В Сибири драка школьников превращается в межнациональный конфликт

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Школьница-чеченка 13 лет затеяла драку. Представитель Рамзана Кадырова заявил, что её побили за национальность.
Глава общественной организации «Национально-культурный центр чечено-ингушского народа» Адлан Орзалиев, называющий себя представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), пожаловался губернатору Наталье Комаровой, что в Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки-чеченки 13 лет по национальному признаку по предварительному сговору. По словам Орзалиева, пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга.
Возникает вопрос, почему Орзалиев настаивает на избиении из-за национальности, если сам Рамзан Кадыров не так давно выступал с заявлением, что не нужно указывать национальность конфликтующих.
С самой дракой, имевшей место 22 ноября, тоже непонятно. На записи камер видеонаблюдения, предоставленных Управлением МВД России по ХМАО, видно, что как раз таки 13-летняя чеченка первой бьёт другую школьницу, после чего за ту вступается её 10-летний брат.
По данному поводу родители дравшихся школьников привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).
Непонятно, при чём тут национальность, если драку начала сама школьница-чеченка.
С самой дракой, имевшей место 22 ноября, тоже непонятно. На записи камер видеонаблюдения, предоставленных Управлением МВД России по ХМАО, видно, что как раз таки 13-летняя чеченка первой бьёт другую школьницу, после чего за ту вступается её 10-летний брат.
По данному поводу родители дравшихся школьников привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).
Непонятно, при чём тут национальность, если драку начала сама школьница-чеченка.
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Даже женщины/девочки из представителей культуры, где "их место последнее", отрываются на российских просторах.
Правильно говорят - история циклична.
И скоро самую развитую и расслабившуюся нацию (нас, амеры и пр.), сожрут дикари.
Я прекрасно помню школьные учебники истории.
Только там не было написано, что этому процессу потворствовали правители развитых стран.
Вот мои
А по сути, подралась школота. Родителям которой назначили уже наказание.
Как бы там не усирался представитель Чечни или какой другой, переводя эксцесс на национальные рельсы, школоте ничего не будет. Малолетки же.
Так что все это бесполезный шум.
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По Орзалиеву начала драку по национальному признаки. Или Орзалиев считает, что когда бъют чечена - это национализм, а когда бъёт чечен - это нарушение правопорядка? И кстати было бы интересно послушать Орзалиева на проедмет - в Астрахане даги зверски избили русских девушек - это национализм? А до этого эти даги избили чечена - это национализм?
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Давайте тогда любой, абсолютно любой конфликт между национальностями будем начинать как национализм и это + 5 лет тюрьмы автоматом. Послал один другого на буй - получи 5 лет и два месяца. 5 лет за национализм и 2 месяца за сам посыл.