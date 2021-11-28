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В Сибири драка школьников превращается в межнациональный конфликт

В Сибири драка школьников превращается в межнациональный конфликт (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2021 23:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: межнациональный конфликт   рамзан кадыров   сибирь   чеченка   школьники   
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Школьница-чеченка 13 лет затеяла драку. Представитель Рамзана Кадырова заявил, что её побили за национальность.
Глава общественной организации «Национально-культурный центр чечено-ингушского народа» Адлан Орзалиев, называющий себя представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), пожаловался губернатору Наталье Комаровой, что в Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки-чеченки 13 лет по национальному признаку по предварительному сговору. По словам Орзалиева, пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга.
Возникает вопрос, почему Орзалиев настаивает на избиении из-за национальности, если сам Рамзан Кадыров не так давно выступал с заявлением, что не нужно указывать национальность конфликтующих. 
С самой дракой, имевшей место 22 ноября, тоже непонятно. На записи камер видеонаблюдения, предоставленных Управлением МВД России по ХМАО, видно, что как раз таки 13-летняя чеченка первой бьёт другую школьницу, после чего за ту вступается её 10-летний брат.
По данному поводу родители дравшихся школьников привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей).
Непонятно, при чём тут национальность, если драку начала сама школьница-чеченка. 

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Метки: межнациональный конфликт   рамзан кадыров   сибирь   чеченка   школьники   
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2k
neutrino 2 часа назад
Я не знал, что в Сибири чеченцы есть.
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3k
Михалыч 2 минуты назад
Для решения национального вопроса не надо выдумывать ничего нового. Нужно просто обратиться к опыту СССР. Как решали национальные вопросы - во главе республик ставили русских. И все было хорошо. Дружба народов. До того времени, как Горбачев не начал ставить представителей коренного населения на руководящие должности. У них тут же возобновились тейпы и вражда кланов. Тут же возникли конфликты: грузино-абхазский, кабардино-балкарский, нагорный карабах, чечня, приднестровье и т.д. Огромный гвоздь в крышку гроба СССР. Короче надо как раньше: во все республики вводить должность генерал-губернатора только из русских, тогда будет толк.
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14k
crazyvantuz 2 минуты назад
нас арестовали потомушо мы были черные в пятницу вечером
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14k
Алексей 22 минуты назад
Дожили.
Даже женщины/девочки из представителей культуры, где "их место последнее", отрываются на российских просторах.
Правильно говорят - история циклична.
И скоро самую развитую и расслабившуюся нацию (нас, амеры и пр.), сожрут дикари.
Я прекрасно помню школьные учебники истории.
Только там не было написано, что этому процессу потворствовали правители развитых стран.
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5k
Divergent?!? Полчаса назад
А в каких еще странах указывают "национальность" внутри федеративной или конфедеративной страны? Я видел в иностранных паспортах город рождения человека, но кто его родители - хорваты, египтяне, дагестанцы, эфиопы - никогда. Национальность во всем мире сродни гражданству. Россиянин - да хоть ты Оглыбублы, ты россиянин.
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3k
Дмитрий 41 минуту назад
Что то за неделю уже двоих "чеченцев" побили. Одного дагестанцы, вторую школьники. Ах! Не хорошо же национальность называть...
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1k
И так сойдёт 41 минуту назад
Просто давайте жить дружно, русские - в России, чеченцы - в Чечне. И всё будет ХО-РО-ШО
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3k
Дмитрий 42 минуты назад
Эээ дон! Это другое дон! Здесь нацииуональность, дон, очень важна, дон!
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514
Александр Час назад
Что чечены ,что даги тупые, как кавказские овчарки.
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359
Николай Александр 48 минут назад
ПОПРОСИЛ БЫ НЕ ОБИЖАТЬ ОВЧАРОК, СОБАЧКИ УМНЫЕ, ТАК-ТО....
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359
Николай Александр 48 минут назад
капс случайно нажал)))
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2k
Sergius SPb Час назад
Какой громкий заголовок....
А по сути, подралась школота. Родителям которой назначили уже наказание.
Как бы там не усирался представитель Чечни или какой другой, переводя эксцесс на национальные рельсы, школоте ничего не будет. Малолетки же.
Так что все это бесполезный шум.
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25k
Батончик с маком Час назад
Вот когда мы увидим новости про избиения макак в чечне русскими, тогда пущай и усераются про национализм.
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18k
KOSTELLO Час назад
Сразу вспоминается - «Это потому что я черный?»
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38k
Андрей 2 часа назад
Непонятно, при чём тут национальность, если драку начала сама школьница-чеченка.
______________________________________________________________

По Орзалиеву начала драку по национальному признаки. Или Орзалиев считает, что когда бъют чечена - это национализм, а когда бъёт чечен - это нарушение правопорядка? И кстати было бы интересно послушать Орзалиева на проедмет - в Астрахане даги зверски избили русских девушек - это национализм? А до этого эти даги избили чечена - это национализм?
____________________________________________________________________

Давайте тогда любой, абсолютно любой конфликт между национальностями будем начинать как национализм и это + 5 лет тюрьмы автоматом. Послал один другого на буй - получи 5 лет и два месяца. 5 лет за национализм и 2 месяца за сам посыл.
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24k
Владимир 2 часа назад
Представитель, серьезно? Аж воняет хохлишем, котопые уверенны что "согласно международным законам"..
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