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В Вологде возбудили уголовное дело на противницу закона о QR‑кодах

В Вологде возбудили уголовное дело на противницу закона о QR‑кодах (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2021 18:42
Сообщество : Пандемия
Метки: qr-код   вологда   дихлофос   коронавирус   пандемия коронавируса   петиция   
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Группа людей пыталась прорваться в приёмную председателя Законодательного собрания области. Пришли они с петицией от имени людей, которые выступали против обязательной вакцинации и ограничительных мер.
При этом некоторые из пришедших не надели маски и нарушили пропускной режим, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии. Полиция приняла решение доставить нарушителей в отдел, тогда 46-летняя женщина начала оказывать сопротивление и распылила дихлофос в лицо нацгвардейцев. Два сотрудника Росгвардии получил ожог глаз первой степени, им оказана амбулаторная помощь. 
Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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Метки: qr-код   вологда   дихлофос   коронавирус   пандемия коронавируса   петиция   
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372
阿鋒 58 минут назад
Какая мирная по натуре своей тетенька! Дихлофос с собой таскает! Пускай теперь последствия хлебает ситечком :)
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2k
Moon24 11 минут назад
Нужно просто уничтожать разработчиков новых штаммов вирусов и их заказчиков . Не ясно кто именно они ? Тогда их знакомых , родственников и так далее
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6k
Trenzel2003 12 минут назад
Вирус дебилизма все таки заразен. Началось с одной страны 2014 году, и распространяется по всему миру. Медленно и верно. Медициной к сожалению выявить носителя сложно. Практически невозможно. Но если вирус поразил индивидуума, то все, пиши пропало.
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2k
Дункан Маклауд 13 минут назад
Это не противница,это нездоровый человек.
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8k
arhshed 17 минут назад
На противницу QR кодов возбудили! Не на идиотку, додумавшуюся брызгать полицейским в лицо химией. Мастерство написания заголовков 85 левела.
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39
Raingold Fischer Полчаса назад
Всё понимаю свобода слова и то что каждый имеет право на отказ, но сейчас это не уместно когда идёт эпидемия, когда каждый день становится всё больше заражённых и простите за выражение мрут люди.
Все думают только о себе, обидели бедных тем что нужно вакцинировался, а думают ли они о том что вся ситуация лишь всё более усложняется.
Пример, в Германии население 85 миллионов из них 850 тысяч заболело, а в России население 145 миллионов из них заболело 9,3 миллиона заболело и всё потому что люди просто соблюдают простые правила как носить маску и держать дистанцию.
Простой пример, я в Ноябре был в Краснодаре. Летели с Краснодара в Москву сидели как селёдки и не все были в масках, когда же с Домодедово летели во Франкфурт то рассадили на три места 2 человека, я вообще один сидел и постоянно проверяли маски и правильно ли они одеты иначе в аэропорт Франкфурта не пустят. А в магазинах так же лишь каждый второй, а то и третий в масках и никто не хочет вакцинироваться.
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18k
KOSTELLO 36 минут назад
Ни дня не проходит, чтобы на Фишках не появился подобный сблёв.
Не покладая клавиатур трудится сраная свободолюбивая погань
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 43 минуты назад
Уголовное дело против человека, живущего по законам и конституции? Это что то новое...
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15k
Агент Безопасной Национальности 52 минуты назад
"В Вологде возбудили уголовное дело на противницу закона о QR кодах"
================
Ну конечно! Не на совершившую хулиганский поступок и оказавшую сопортивление представителям власти, а, мля, "на противницу закона о QR кодах"
Королева либершизных заголовков
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160k
☭Cheкаво☭ Час назад
Нужно, Навальному, начальнику цеха по кройке и шитья, гос.заказ сделать для антипрививошников ..обрусевших в России))
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3k
Ivan Час назад
Задолбало!
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38k
Андрей Час назад
Сибирь большая можно всех отправить лес валить. А как свалят, пусть сажают саженцы для будущих поколений антиваксеров и прочих засранцев.
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1k
Андрей Вырвихвист Час назад
Антипрививочники и те, кто против ограничений - желающие сдохнуть. Но почему общество бороться с ними самым радикальным образом?
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6k
Михаил 2 часа назад
Я буду разочарован, если эта "звезда" получит меньше 2 лет.
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945
Monher 2 часа назад
Высоцкий пел "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Бл@ть вот из-за слабости власти, буйных стало слишком дох#я. Да к тому же санитаров не хватает
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511
Советский Оккупант 2 часа назад
Пора с этим как-то заканчивать. Неужели в России так и будут терпеть всех этих неадекватных отщепенцев? Победить болезнь можно только всем миром и чем быстрее это будет сделано, тем быстрее все мы вернёмся к нормальной жизни.
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442
да пох DNK Полчаса назад
Да у всех уже давно куча номерков и привязок .Непонятно чем именно вас так QR-код возбуждает. Вы думаете вас не смогут *трахнуть* по паспортным данным?
Почему именно этот код, поменяет вам жизнь .Вот если бы вас *трахали* по паспортным данным .Вы бы получали от этого удовлетворения?
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