"В Вологде возбудили уголовное дело на противницу закона о QR кодах"

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Группа людей пыталась прорваться в приёмную председателя Законодательного собрания области. Пришли они с петицией от имени людей, которые выступали против обязательной вакцинации и ограничительных мер.
При этом некоторые из пришедших не надели маски и нарушили пропускной режим, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии. Полиция приняла решение доставить нарушителей в отдел, тогда 46-летняя женщина начала оказывать сопротивление и распылила дихлофос в лицо нацгвардейцев. Два сотрудника Росгвардии получил ожог глаз первой степени, им оказана амбулаторная помощь.
Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.
Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.
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Все думают только о себе, обидели бедных тем что нужно вакцинировался, а думают ли они о том что вся ситуация лишь всё более усложняется.
Пример, в Германии население 85 миллионов из них 850 тысяч заболело, а в России население 145 миллионов из них заболело 9,3 миллиона заболело и всё потому что люди просто соблюдают простые правила как носить маску и держать дистанцию.
Простой пример, я в Ноябре был в Краснодаре. Летели с Краснодара в Москву сидели как селёдки и не все были в масках, когда же с Домодедово летели во Франкфурт то рассадили на три места 2 человека, я вообще один сидел и постоянно проверяли маски и правильно ли они одеты иначе в аэропорт Франкфурта не пустят. А в магазинах так же лишь каждый второй, а то и третий в масках и никто не хочет вакцинироваться.
Не покладая клавиатур трудится сраная свободолюбивая погань
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Ну конечно! Не на совершившую хулиганский поступок и оказавшую сопортивление представителям власти, а, мля, "на противницу закона о QR кодах"
Королева либершизных заголовков
Кстати, давненько я их по тв не видел, запретили наверно...в начале 2000х, их полно было по ЯЩИКУ))
Почему именно этот код, поменяет вам жизнь .Вот если бы вас *трахали* по паспортным данным .Вы бы получали от этого удовлетворения?