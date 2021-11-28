"В Вологде возбудили уголовное дело на противницу закона о QR кодах"

При этом некоторые из пришедших не надели маски и нарушили пропускной режим, в связи с чем была вызвана полиция и сотрудники Росгвардии. Полиция приняла решение доставить нарушителей в отдел, тогда 46-летняя женщина начала оказывать сопротивление и распылила дихлофос в лицо нацгвардейцев. Два сотрудника Росгвардии получил ожог глаз первой степени, им оказана амбулаторная помощь.

Нарушительницу отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.