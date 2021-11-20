Активистам, пытавшимся проверить QR-коды у сотрудников Роспотребнадзора, грозит штраф

601
1
2
Пятничный день сотрудников Роспотребнадзора по Волгоградской области был прерван странной проверкой. Местные активисты решили выяснить, есть ли QR-коды у главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой и сотрудников ведомства.
Несколько дам прорвались через турникет в офис Роспотребнадзора, и принялись ходить по кабинетам, требуя, чтобы находившиеся там сотрудники показывали им свои QR-коды и паспорта. При этом активисты утверждали, что ведомство якобы изводят малый бизнес своими проверками и штрафами.
Разгневанные женщины, ворвавшись в кабинет главы ведомства, требовали, чтобы им были предоставлены документы о том, что глава вакцинировалась и имеет QR-код. Также у активистов был ряд вопросов, касающихся введения в регионе обязательной вакцинации и возникших в связи с этим проблем у предпринимателей. Но диалог не задался. Чиновница была обескуражена таким напором и вызвала полицию, а QR-код так активистам и не показала.
Огорчённые граждане покинули офис ещё до приезда силовиков. Но им всё равно грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».
Источник:
Ссылки по теме:
- На дне вкуснее: как пьют воду некоторые лошади
- Спасение запутавшегося в тряпке лисёнка
- Девушка получила травмы из-за своей смартфонной зависимости
- Одно лицо: неожиданный поворот во время проверки документов у женщины
- Как проверить качество мёда
30
Понравилось30
Новости партнёров
Он открыто говорит, что ему прививка нах не нужна, мол антител дойуха.
Попробуй проверь...
Значит: ХРЕНОВО его охраняют раз несколько женщин "прорвались"...
Но им всё равно грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».
И так в большинстве, как я понимаю, регионов.
Классная (в прямом и переносном смысле) должно и высокооплачивая, наверное.