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Активистам, пытавшимся проверить QR-коды у сотрудников Роспотребнадзора, грозит штраф

Активистам, пытавшимся проверить QR-коды у сотрудников Роспотребнадзора, грозит штраф (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 ноября 2021 14:58
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Волгоградская область   Роспотребнадзор   видео   проверка   штрафы   
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Пятничный день сотрудников Роспотребнадзора по Волгоградской области был прерван странной проверкой. Местные активисты решили выяснить, есть ли QR-коды у главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой и сотрудников ведомства.

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Метки: qr-код   Волгоградская область   Роспотребнадзор   видео   проверка   штрафы   
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19  комментариев
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5k
Сергей Полчаса назад
Я думаю, у них нет. У нас все, кто придумывает законы или следят за их исполнением, по этим законам не живут.
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841
Гремлин 6 минут назад
Они бы ещё у пескова попросили qr.
Он открыто говорит, что ему прививка нах не нужна, мол антител дойуха.
Попробуй проверь...
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107k
Барон Мюнхгаузен. 8 минут назад
«Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

Значит: ХРЕНОВО его охраняют раз несколько женщин "прорвались"...
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389
Pterocactus 12 минут назад
О, НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ личности! Как посмели холопы господ обеспокоить???
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4k
VL 12 минут назад
гммм... я ваксер и наширян уже по полной, но вопрос, этой ссыкливой швабре что, трудно показать его было? или у этой курицы его нет??? я qr-code имею в виду если что )))
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401
антискакуас VL 9 минут назад
Я тоже привит, и у меня тот же вопрос. Привиты эти или нет?
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127
Ка-Пэкс VL 8 минут назад
Путаешь все. а с какого фикуса она им должна что-то показывать? Вот давай я к тебе подойду и потребую предъявить паспорт? А на твой ответ НЕТ скажу, что у тебя его нет и ты нелегал?) Она может быть привита и далеко не один раз, а показывать должна тем, кто эти коды проверяет, а не кто попросит просто так.
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127
Ка-Пэкс Полминуты назад
минусаторы набежали, антиваксеры хреновы. Что, ума неначто больше не хватает? Убогие вы.
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13k
Объект реальности 23 минуты назад
а за что штраф? роспотрепнадзор это общественное место, а не режимный объект.
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127
Ка-Пэкс Объект реальности 21 минуту назад
Чукча читать не умеет? Написано в самом конце.

Но им всё равно грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».
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127
Ка-Пэкс Влад 6 минут назад
Армия тебя тоже защищает, однако хрен ты проникнешь на территорию военной базы просто так. Если есть пропускной пункт, значит это нужно, чтобы обезопасить работающих там от такого вот стада антиваксеров, блогеров, больных и подобных им
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1k
rgubaev Полчаса назад
Т.е. "главный санитарный врач" без подготовки объяснить ничего не может - "тупая кобылушка".
И так в большинстве, как я понимаю, регионов.
Классная (в прямом и переносном смысле) должно и высокооплачивая, наверное.
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33
Golos Полчаса назад
А я бы этих придурочных и безмозглых баб еще и посадил месяца на три. И что бы все три месяца отрабатывали санитарками в реанимации ковид центра.
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1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Только Роспотребнадзор защищает нас от Ковида! Соответственно мешая их работе эти антиваксеры несут угрозу обществу!
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270
В. Л. сеньор Леонсио 4 минуты назад
Да пусть защищают, кто же против, сверканули истеричкам кси... кодом и дальше продолжили бы защищать. В чём проблема-то?
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