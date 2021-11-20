Активистам, пытавшимся проверить QR-коды у сотрудников Роспотребнадзора, грозит штраф

Разгневанные женщины, ворвавшись в кабинет главы ведомства, требовали, чтобы им были предоставлены документы о том, что глава вакцинировалась и имеет QR-код. Также у активистов был ряд вопросов, касающихся введения в регионе обязательной вакцинации и возникших в связи с этим проблем у предпринимателей. Но диалог не задался. Чиновница была обескуражена таким напором и вызвала полицию, а QR-код так активистам и не показала.

2021-11-20T14:58:34+03:00