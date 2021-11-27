Антипрививочники пытались прорваться на "красную зону" без защитных средств

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Врачи Филатовской больницы пригласили антиваксеров посетить "красную зону". Пришедшие в больницу противники вакцины отказались надевать маски и защитные костюмы.
Один из пришедших назвал коронавирус ядом, которым опрыскивают московские улицы. Главный врач больницы отказался пускать их. Построить конструктивный диалог с непреклонными медиками антиваксерам не удалось.
«Если кто-то пришёл похайповать - это не то место, где хайповать», — ответил главврач больницы на претензии антипрививочников.
«Если кто-то пришёл похайповать - это не то место, где хайповать», — ответил главврач больницы на претензии антипрививочников.
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Это чем люди по жизни занимаются непонятно - не работают, какие-то акции устраивают. Надо проверить на какие шиши они существуют
Занавес)))
ВЫВОД: Значит "эпидемия" ковида - ГИГАНТСКАЯ АФЕРА
Согласиться с приглашением и прийти - это хайповать.
Я фигею с такой логики(
вас тоже приглашают голым придти к детям ?
А самое ужасное - некомпетентность медицины вскрылась на ковиде. А ведь есть и масса других болезней.
Вот последняя новость.
Господа, объясните, наконец - кто, сука, вирус разносит?
Я понимаю, что умных людей в мире всё меньше, но так "палиться"...
Прпаган.доны взяли понравившееся слово "антиваксер" и муссируют его во всю, хотя оно совершенно не отражает реальность. Но когда это останавливало помётных любителей и профессианалов.
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Все-таки насколько щедра Россия на таланты!
Некоторые по 6 лет в Медах учатся, потом в аспирантурах, диссеры пишут, пахать начинают в профильных НИИ с должности МСН, а то и лаборанта, исследованиями занимаются...Но тут вылезает Шукшина и Ко со словам "Ну-ка, подержите мое пиво..." и дает полный и объективный расклад по сути препарата и результатам его применения.
1,5 года - и в эксперты! А вы тут - "учиться на медика..."
Талантищщща неоскудеваемые!