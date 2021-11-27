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Антипрививочники пытались прорваться на "красную зону" без защитных средств

Антипрививочники пытались прорваться на "красную зону" без защитных средств (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 ноября 2021 19:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID-19   антипрививочники   вакцинация от коронавируса   коронавирус   красная зона   пандемия   
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Врачи Филатовской больницы пригласили антиваксеров посетить "красную зону". Пришедшие в больницу противники вакцины отказались надевать маски и защитные костюмы.
Один из пришедших назвал коронавирус ядом, которым опрыскивают московские улицы. Главный врач больницы отказался пускать их. Построить конструктивный диалог с непреклонными медиками антиваксерам не удалось.
«Если кто-то пришёл похайповать - это не то место, где хайповать», — ответил главврач больницы на претензии антипрививочников.

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Метки: COVID-19   антипрививочники   вакцинация от коронавируса   коронавирус   красная зона   пандемия   
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Этих дегенератов надо стрелять на месте как террористов. Выживших не лечить.
Это чем люди по жизни занимаются непонятно - не работают, какие-то акции устраивают. Надо проверить на какие шиши они существуют
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185
Masterskoi Минуту назад
ХАХХАХА, пригласили. вот они пришли. и что? теперь дальше скажут что заходите в могилу кто умер от ковида.
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408
Максим Максимов 8 минут назад
а представьте ситуацию: антиваксеров допустили в "красную зону", они пробыли там несколько часов на "экскурсии", вышли и..... НЕ ЗАБОЛЕЛИ!!!!!
ВЫВОД: Значит "эпидемия" ковида - ГИГАНТСКАЯ АФЕРА
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19k
иванов дмитрий 19 минут назад
Написать открытое письмо с приглашением в красную зону и растиражировать его во всех СМИ - это НЕ хайповать.
Согласиться с приглашением и прийти - это хайповать.
Я фигею с такой логики(
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347
arioh1 Полчаса назад
Что-то я не наблюдаю как антиваксеры "прорываются" в красную зону, их пригласили, они пришли.
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736
anton Полчаса назад
И это... почему там мудло одно в балаклаве??? В усраине на майдане так же начиналось, а потом в тех же балаклавах нас убивать приезжали (не все доехали. правда...)
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480
vmsoroka Полчаса назад
В чем проблема - подписали отказ от лечения короновируса в случае заболевания и вперед по красной зоне гулять!
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736
anton Полчаса назад
Эти долбозвоны, если принять выдуманность ковидлы, делают еще больше для тех, кому выгоден этот бардак...
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60
Али 42 минуты назад
Уважаемые фишкяне, предлагаю всем неравнодушным минусить любые посты, содержащие в заголовке или по тексту слова "ваксер", "антиваксер", "антипрививочник" и т.п. Довольно натравливать население друг на друга и делить людей на какие-то нелепые категории!!!
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861
Миша 43 минуты назад
Так пустили бы, и на строгий карантин придурков.
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199
Andrey 43 минуты назад
мне вот одно интересно,а если бы я пришол к их детям на праздник голым абсолютно ? вот мол,я нудист,имею право,почему вы ограничиваете мои права ? как бы они кукарекали ?
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8k
krivsan 57 минут назад
вышла новая версия под названием "Omicron (B.1.1.529)",интересно как скоро противоядие появится на данном уровне прохождения,или почаще укол делать,чтоб продолжить игру???
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470
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Всех надо было пускать. Переписать каждого и запускать в красную зону. Естественно если заболеют то помощь по омс не оказывать. Маловероятно конечно, что заболеют но всё таки..
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5k
Sabay Час назад
Да и х.. й с ними. Надо было пустить. Естественный отбор и премию Дарвина.
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21k
pssst Час назад
Кто бы сомневался, что на приглашение не откликнутся идейные. Этим врачам-клоунам потом самим бы пришлось по красной зоне без маски ходить, чтоб доказать полезность вакцины.
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49k
doker Час назад
Ну, ладно, раз "срач" начался, то и я капну...

Вот последняя новость.

Господа, объясните, наконец - кто, сука, вирус разносит?
Я понимаю, что умных людей в мире всё меньше, но так "палиться"...
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640
Артем 2 часа назад
ну как можно не понимать простых вещей - дело не только в том что заразятся эти хреновы антиваксеры, они ж еще с собой в эту красную зону могут какую нибудь заразу на своих соплях притащить!
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688
Ольга 2 часа назад
конченные.
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932
Oort 2 часа назад
Шукшина правильно сказала, что никто не против прививок. А против препарата от ковида, который по сути не защищает никого, ни от чего !
Прпаган.доны взяли понравившееся слово "антиваксер" и муссируют его во всю, хотя оно совершенно не отражает реальность. Но когда это останавливало помётных любителей и профессианалов.
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199
Andrey Oort 41 минуту назад
вот если бы вы вместо перекуров учились бы в школе,то знали бы что вакцина не защищает,она облегчает последствия ! по анологии с вакциной от грипа !
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10k
Majul 2 часа назад
Каждый раз поражаюсь, ккакие у этих деятелей одухотворенные лица )
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718
BHU1004 2 часа назад
Я не понял... Они ж не зараженные, которые наружу рвутся. Пустите, пусть подышат и т.д. Главное не выпускать .
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