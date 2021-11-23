В Волгограде поймали цыган, воровавших у пенсионеров

Следствие утверждает, что две цыганки выслеживали пенсионеров, воровали их карты, а потом снимали с этих карт деньги.

В МВД России сообщили: "По предварительным данным, злоумышленницы в отделениях кредитных организаций следили за пенсионерами, использующими банковские карты. Улучив момент, они подглядывали, какие ПИН-коды вводят пожилые люди при банковских операциях. Проследив за ними, подозреваемые с помощью острых предметов надрезали сумки и похищали карты, а затем снимали с них деньги. В целях конспирации женщины по несколько раз в день переодевались, использовали парики и солнечные очки."