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В Волгограде поймали цыган, воровавших у пенсионеров

В Волгограде поймали цыган, воровавших у пенсионеров (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 14:59
Сообщество : Криминал
Метки: грабеж   криминал   новости   пенсионеры   преступление   цыгане   
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Полиция задержала подозреваемых в краже денег с банковских карт пожилых людей.
В ходе расследования волгоградские полицейские оказались в Тамбове. В кадрах с места события видно, в каком шикарном особняке производилось задержание: колонны, антикварная мебель... А подозреваемые встретили полицию с широкими улыбками.

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Метки: грабеж   криминал   новости   пенсионеры   преступление   цыгане   
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Сергей Ковалев 2 минуты назад
Такой дом на ворованные деньги с карточек пенсионеров не построить. 100%, еще и наркоту продают
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15k
SpoiltNail 7 минут назад
Лядь, такие хоромы не за счёт пенсионеров построены.
Сцуко, грязь человеческая. Живут исключительно за счёт паразитирования
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12k
Великий Кормчий 20 минут назад
Зачем задерживать то? Спалили бы весь выводок вместе с домом по тихому, и делу конец.
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10k
Star Link 22 минуты назад
У "генерала" рожа от ботокса все шире и шире...
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1k
AGold 23 минуты назад
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12k
koleos72 Полчаса назад
Ну, бл...дь,менты хоть не позорились бы! Сука! По центральному каналу! Поймали двух цыганок! Пиз...децкий пиз...дец!
У нас в городе, в своё время, чтобы освободить землю под застройку где расположена цыганская нахаловка, этим пида...расам котеджи построили и прописку дали! Бл...дь! Они что, богом избранные, что-ли?!
А они в котеджи переехали, а в их хибары другое цыганьё заехало!

И где-то, кто-то, их крышует! Причём всегда. Но они живут, не работают. Получают пособия по инвалидности, пенсии, детские, но ни копья не вложили в налоги! И им пох..., они знают куда денег дать, чтоб не трогали!
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537
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
валить при задержании ЛЮБОГО цыгана или цыганку или цыганёнка. Вот правильный способ задержания этой публики.
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2k
Moon24 Полчаса назад
Этих скотов пора просто уничтожать в досудебном порядке как биомусор
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812
Алексей 54 минуты назад
а я думал эту деваху уже посадили...
там у Наливайкина она работала. и опять - в погонах...
как так?
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7k
Ivan Час назад
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34k
Aleksandr Час назад
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991
metrolog Час назад
А то непорядок какой то в коментах

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3
Странник Час назад
на три вещи можно смотреть вечно:
1.как мудохают цыган;
2. как [мат] цыган и
3.как цыганам разными способами вправляют мозги
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903
Bonefacius 2 часа назад
Цыгане, как много в этом слове, олицетворяет одно из самых подлых и омерзительных существ на земле. Только утилизация!
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50k
smakido 2 часа назад
Когда же, наконец, жителей роскошных аппортаментов, имеющих на иждивении 4-х детей и при этом обворовывающих пенсионеров " возьмут за жопу"?!
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9k
The Dude 2 часа назад
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7k
Миха 2 часа назад
Британские учёные доказали, что люди с пикселями вместо лица более склонны к преступлениям (С)
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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401
Снежный Барс 2 часа назад
Эх ромалэ, дать бы вам по эбалэ
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