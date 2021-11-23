В Волгограде поймали цыган, воровавших у пенсионеров

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Полиция задержала подозреваемых в краже денег с банковских карт пожилых людей.
Следствие утверждает, что две цыганки выслеживали пенсионеров, воровали их карты, а потом снимали с этих карт деньги.
В МВД России сообщили: "По предварительным данным, злоумышленницы в отделениях кредитных организаций следили за пенсионерами, использующими банковские карты. Улучив момент, они подглядывали, какие ПИН-коды вводят пожилые люди при банковских операциях. Проследив за ними, подозреваемые с помощью острых предметов надрезали сумки и похищали карты, а затем снимали с них деньги. В целях конспирации женщины по несколько раз в день переодевались, использовали парики и солнечные очки."
В МВД России сообщили: "По предварительным данным, злоумышленницы в отделениях кредитных организаций следили за пенсионерами, использующими банковские карты. Улучив момент, они подглядывали, какие ПИН-коды вводят пожилые люди при банковских операциях. Проследив за ними, подозреваемые с помощью острых предметов надрезали сумки и похищали карты, а затем снимали с них деньги. В целях конспирации женщины по несколько раз в день переодевались, использовали парики и солнечные очки."
В ходе расследования волгоградские полицейские оказались в Тамбове. В кадрах с места события видно, в каком шикарном особняке производилось задержание: колонны, антикварная мебель... А подозреваемые встретили полицию с широкими улыбками.
Одна из цыганок в лицо правоохранителям сказала: "На иждивении четыре малолетних ребенка. Не судима, не работаю. Всё?"
Возбуждено уголовное дело по статье "кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств" УК РФ. В данный момент следствие ведется, а подозреваемые заключены под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье "кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств" УК РФ. В данный момент следствие ведется, а подозреваемые заключены под стражу.
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Сцуко, грязь человеческая. Живут исключительно за счёт паразитирования
У нас в городе, в своё время, чтобы освободить землю под застройку где расположена цыганская нахаловка, этим пида...расам котеджи построили и прописку дали! Бл...дь! Они что, богом избранные, что-ли?!
А они в котеджи переехали, а в их хибары другое цыганьё заехало!
И где-то, кто-то, их крышует! Причём всегда. Но они живут, не работают. Получают пособия по инвалидности, пенсии, детские, но ни копья не вложили в налоги! И им пох..., они знают куда денег дать, чтоб не трогали!
там у Наливайкина она работала. и опять - в погонах...
как так?
1.как мудохают цыган;
2. как [мат] цыган и
3.как цыганам разными способами вправляют мозги