Рыбак погрузился в виртуальную реальность с головой

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Мужчина решил полюбоваться на рыб в VR-очках, однако слишком увлекся. В результате его знакомство с технологией виртуальной реальности закончилось курьезным образом.
Исследование морского дна в виртуальной реальности пошло не по плану. Видео содержит ненормативную лексику.
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