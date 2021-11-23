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Рыбак погрузился в виртуальную реальность с головой

Рыбак погрузился в виртуальную реальность с головой (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   виртуальная реалньость   очки виртуальной реальности   прикол   фейл   
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Мужчина решил полюбоваться на рыб в VR-очках, однако слишком увлекся. В результате его знакомство с технологией виртуальной реальности закончилось курьезным образом.
Исследование морского дна в виртуальной реальности пошло не по плану. Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Юмор   видео   виртуальная реалньость   очки виртуальной реальности   прикол   фейл   
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