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"Езжайте в свои аулы..." - очередная суета из московского метро

"Езжайте в свои аулы..." - очередная суета из московского метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 22:24
Метки: видео   драка   метро   чебуреки   
721
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1
По словам очевидцев, на МЦК приезжие громко ругались и приставали к другим пассажирам.

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Метки: видео   драка   метро   чебуреки   
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18  комментариев
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58k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
радует что до русских наконец начало доходить что со зверьем нужно бороться а не отходить в сторону . биомусор нужно выгонять нахрен из страны
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226
leemur86 2 часа назад
Что с людьми происходит, накал напряжения растёт, не дня без мордобоя и конфликта
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8k
БарНалей 2 часа назад
Мнять. Помню как я заступался за них от скинов. Сейчас готов сам одеть высокие башмаки и джинсы на подтяжках.
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Мужик просто красава! Все высказал то, что уже у многих накипело! Баул-вокзал-аул!
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3k
A 2 часа назад
Народ устал от безнаказанности и наглости зверушек.
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57k
parallax 3 часа назад
В свете новых веяний в плане освещения конфликтов с иностранцам, надо писать, что сегодня между россиянами и приезжими опять ничего не произошло.
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321
Алексей Маз Сергей Ковалев 2 часа назад
Знак (с) - это который © (Alt+0169)? Он не означает сарказм. Это знак "копирайта". Авторского права. Он обычно после цитаты ставится.
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