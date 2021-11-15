"Езжайте в свои аулы..." - очередная суета из московского метро

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По словам очевидцев, на МЦК приезжие громко ругались и приставали к другим пассажирам.
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Последнее время конфликты с иностранцами происходят довольно часто - особенно в московском метро. В этот раз, как пишут очевидцы, приезжие вели себя в вагоне слишком громко и приставали к другим пассажирам.
Женщина попросила их вести себя потише, но в ответ гости столицы стали её оскорблять. Тут за нее вступился мужчина и словесная перепалка в итоге переросла в драку. Часть пассажиров стали поспешно уходить подальше от места стычки, но часть пришла на помощь.
Женщина попросила их вести себя потише, но в ответ гости столицы стали её оскорблять. Тут за нее вступился мужчина и словесная перепалка в итоге переросла в драку. Часть пассажиров стали поспешно уходить подальше от места стычки, но часть пришла на помощь.
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