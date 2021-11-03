Драка котов, достойная сцены в боевике

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В Турции парень стал свидетелем короткого противостояния уличных котов. Животные не поделили территорию рынка и превратили крышу торговой площадки в поле битвы.
В какой-то момент пушистые драчуны начали падать с крыши и своим криком привлекли внимание прохожих. Оказавшись на земле, коты решили не продолжать драку и разбежались.
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