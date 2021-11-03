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Сообщество Без кота и жизнь не та 995 постов • 397 подписчиков подписаться
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Драка котов, достойная сцены в боевике

Драка котов, достойная сцены в боевике (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 09:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Турция   видео   драка   животные   коты   прикол   рынок   
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В Турции парень стал свидетелем короткого противостояния уличных котов. Животные не поделили территорию рынка и превратили крышу торговой площадки в поле битвы.
В какой-то момент пушистые драчуны начали падать с крыши и своим криком привлекли внимание прохожих. Оказавшись на земле, коты решили не продолжать драку и разбежались.

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Метки: Турция   видео   драка   животные   коты   прикол   рынок   
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36k
Alex Час назад
Mortal combat
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hebpat Полчаса назад
сошлись два мастера котайкидо
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1k
AGold Полчаса назад
пацан чуть под замес не попал ))
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Е-Лена Час назад
... только черному коту и не везет - серый ему втащил! )))
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