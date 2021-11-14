FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7936 постов • 1253 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
В московском метро мужчина попытался спасти прыгнувшего под поезд и погиб

В московском метро мужчина попытался спасти прыгнувшего под поезд и погиб (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 ноября 2021 00:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   есть пострадавшие   криминал   метро   происшествия   суицид   
1179
1
2
Мужчина спрыгнул под поезд на станции «Сходненская», но выжил благодаря другому пассажиру. 
«Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — говорится в Telegram-канале Дептранса.
Личность погибшего мужчины установлена, это 26-летний Алихан Азизов.
Сотрудники полиции и службы безопасности метро вели поиски скрывшегося пассажира, который стал причиной смерти Азизова. Обнаружить его удалось спустя час, однако находка оказалась печальной. По предварительным данным, мужчина сразу после происшествия вышел из метро и прошёл почти километр. На улице Свободы он поднялся на 12 этаж многоэтажного здания и прыгнул. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас его личность устанавливается. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Москва   есть пострадавшие   криминал   метро   происшествия   суицид   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Leo Sun 2 часа назад
Ох... (((
Мои соболезнования родным Алихана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Vital Idol 16 минут назад
уверен, они знакомы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill 17 минут назад
Видео такого ужасного качества, что вообще не понятно что там произошло. То ли драка, то ли игра в догоняшки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
LadyKetandra 46 минут назад
Интересно, что нужно сделать, чтобы в рашке сделали двери как в Корее и Японии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Анна Эржибова 58 минут назад
Странно как всегда ни одного полицая.....пройдись без намордника до магазина вылезают толпами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
VanDeath Час назад
Что-то не очень понятно, что произошло. Не буду высказывать каких-то точных мнений, но я в сомнении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
514
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Странные какие-то самоубийцы... что за радость прыгать по поезд? Гарантий никаких..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Опаньки Час назад
Эх. Алихан. Ты молодец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
Васёк Час назад
В подобной ситуации министр по чрезвычайным ситуациям был удостоен звания Героя России. В этой же ситуации, причём спасаемый остался жив, будет ли аналогичный Указ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Заряд бодрости 2 часа назад
ИМХО, если перестать вытаскивать "из петли" самоубийц, они перестанут это делать, потому что будут знать, что надежды на чье-то участие нет СОВСЕМ. И только те, кто совсем не вменько, дойдут до конца, очистив тем самым генофонд. Цинично, знаю, но куле должны НОРМАЛЬНЫЕ страдать? То прыгун прилетает в коляску с младенцем, то под поезд попадает тот, кто этого вовсе не желал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VL 2 часа назад
Скажите, погибший теперь станет Героем России, как погибший МЧС???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
антискакуас VL 2 часа назад
непременно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
454
Васёк VL Час назад
Странные минуса. Имхо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по эскалаторам метро В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по... Мужчина бросился под поезд в столичном метро Мужчина бросился под поезд в столичном метро В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины Женщина устроила скандал в московском метро Женщина устроила скандал в московском метро В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7202



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
4
287
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана
2
363
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна...
Набирающие популярность в сообществах
Обзор ASUS ZenFone 7 Pro: чужак в чужой стране
0
7
Обзор ASUS ZenFone 7 Pro: чужак в чужой стране
Как&nbsp;всё&nbsp;ломается при&nbsp;детальном рассмотрении
1
7
Как всё ломается при детальном рассмотрении
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#люди#новости#подборка#дтп#сша#еда#фотографии
#факты#история#Россия#прикол#СССР#актеры#искусство#автомир#комментарии#прикольные
#Юмор#интересное#животные#знаменитости#Ynews#автомобили#картинки#Москва#милота#qr-код

На что жалуетесь?

Вернуться