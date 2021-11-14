В московском метро мужчина попытался спасти прыгнувшего под поезд и погиб

«Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир — он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Личность погибшего мужчины установлена, это 26-летний Алихан Азизов.

Сотрудники полиции и службы безопасности метро вели поиски скрывшегося пассажира, который стал причиной смерти Азизова. Обнаружить его удалось спустя час, однако находка оказалась печальной. По предварительным данным, мужчина сразу после происшествия вышел из метро и прошёл почти километр. На улице Свободы он поднялся на 12 этаж многоэтажного здания и прыгнул. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас его личность устанавливается.