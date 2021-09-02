В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по эскалаторам метро

По данным Telegram-канала ДТП и ЧП Москва и МО, на выходе из станции метро ВДНХ задержали странного босяка.

Мужчина, мало того, что носился по эскалатору, как угорелый, кстати, это само по себе запрещено, так он, при этом ещё толкал и сшибал пассажиров, что могло привести к скатыванию вниз и серьёзным травмам у последних. Сообщается, что нарушителя установленного порядка скрутили после того, как он попытался ударить полицейского.

Судя по сильному акценту, с которым парень объяснял полицейским, что его нельзя задерживать, место его рождения находится далеко от Москвы. А по немотивированному буйству, можно предположить, что либо молодой человек весьма не в себе, либо он дикий, не знакомый с цивилизацией житель высокогорного аула, заблудившийся в каменных джунглях мегаполиса. О таких "срочниках" в Советской Армии шутили: с гор за солью спустился - в армию забрали.