В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по эскалаторам метро

На станции ВДНХ Московского метрополитена, было замечено нерусское лицо кавказской национальности, выделявшееся своим неадекватным поведением, представлявшим опасность для москвичей и гостей столицы.
По данным Telegram-канала ДТП и ЧП Москва и МО, на выходе из станции метро ВДНХ задержали странного босяка.
Мужчина, мало того, что носился по эскалатору, как угорелый, кстати, это само по себе запрещено, так он, при этом ещё толкал и сшибал пассажиров, что могло привести к скатыванию вниз и серьёзным травмам у последних. Сообщается, что нарушителя установленного порядка скрутили после того, как он попытался ударить полицейского.
Судя по сильному акценту, с которым парень объяснял полицейским, что его нельзя задерживать, место его рождения находится далеко от Москвы. А по немотивированному буйству, можно предположить, что либо молодой человек весьма не в себе, либо он дикий, не знакомый с цивилизацией житель высокогорного аула, заблудившийся в каменных джунглях мегаполиса. О таких "срочниках" в Советской Армии шутили: с гор за солью спустился - в армию забрали.
Источник:
- В московском метро пьяный парень спрыгнул на рельсы ради фото
- Повара московского ресторана подрались из-за графика работы
- Спасение мальчика, упавшего на рельсы в московском метро
- Служебная собака, которая любит свою работу
- В Москве подросток прыгнул под приближающийся поезд метро и остался цел
Понравилось36