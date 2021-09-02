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В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по эскалаторам метро

В столице полиция остановила стремительный и опасный бег босых ног "дикого сына гор" по эскалаторам метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 07:26
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   вднх   видео   задержание   метро   неадекват   полиция   
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На станции ВДНХ Московского метрополитена, было замечено нерусское лицо кавказской национальности, выделявшееся своим неадекватным поведением, представлявшим опасность для москвичей и гостей столицы.

По данным Telegram-канала ДТП и ЧП Москва и МО, на выходе из станции метро ВДНХ задержали странного босяка.

Мужчина, мало того, что носился по эскалатору, как угорелый, кстати, это само по себе запрещено, так он, при этом ещё толкал и сшибал пассажиров, что могло привести к скатыванию вниз и серьёзным травмам у последних. Сообщается, что нарушителя установленного порядка скрутили после того, как он попытался ударить полицейского.


Судя по сильному акценту, с которым парень объяснял полицейским, что его нельзя задерживать, место его рождения находится далеко от Москвы. А по немотивированному буйству, можно предположить, что либо молодой человек весьма не в себе, либо он дикий, не знакомый с цивилизацией житель высокогорного аула, заблудившийся в каменных джунглях мегаполиса. О таких "срочниках" в Советской Армии шутили: с гор за солью спустился - в армию забрали.


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Метки: Москва   Россия   вднх   видео   задержание   метро   неадекват   полиция   
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7k
кот базилий 50 минут назад
Дикий и тупой как пробка, 100% никогда не учился и не работал. "Ми хароший люды"
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8k
Кенвуд 2 минуты назад
Нам своих неадекватов хватает, а тут еще тупые бородатые уроды с аулов повыползали. Ввалить пи... люлей как следует, и вместе с земляками в тупляндию мусульманскую выслать.
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7k
кот базилий 2 минуты назад
Вот такие особи сбиваются в стаи и устраивают свои дикие разборки. "работа дэлым"
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13k
butata 2 минуты назад
Обезьяна хуле
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2k
lekha-fil 14 минут назад
Да ладно. Через час и выпустят.
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29k
ACU900 22 минуты назад
Ну зачем же так грубо? Трудоустроить его надо, его энергию направить так сказать в нужное русло :)))

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1k
BAMBRA Полчаса назад
Он точно с гор? Больше на очень среднюю азию похоже. Хотя с насвая так не вштырит.
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7k
sivanov1079 Полчаса назад
Я конечно слабо разбираюсь в зоологии, но по-моему мартышка не с Кавказа, а из Средней Азии
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5k
The Dude 38 минут назад
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356
MC 48 минут назад
Он из 1442 года! Именно такой год сейчас по исламу. Мы часто злимся на наших меньших братьев, но они не виноваты. Ислам сделал из них дикарей, плюс ко всему черножопые всегда отличались более низким интеллектом
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816
MaKa1503 Час назад
Под поезд бы бросили его и всё
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