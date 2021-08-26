Неравнодушный москвич спас упавшего на рельсы в метро мужчину

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19 августа на станции московского метро «Улица Академика Янгеля» мужчине стало плохо и он упал на пути. Неравнодушный пассажир Алексей Турлянский бросился ему на помощь, а потом начал подавать сигналы машинисту, чтобы тот остановил поезд. Героический поступок мужчины оценили.
Начальник московского метро Виктор Козловский и начальник УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль Сибанов наградили мужчину. Ему подарили часы и бытовую технику.
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