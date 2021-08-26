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Неравнодушный москвич спас упавшего на рельсы в метро мужчину

Неравнодушный москвич спас упавшего на рельсы в метро мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 11:30
Метки: Москва   Россия   видео   метро   поезд   помощь   спасение   
575
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1
19 августа на станции московского метро «Улица Академика Янгеля» мужчине стало плохо и он упал на пути. Неравнодушный пассажир Алексей Турлянский бросился ему на помощь, а потом начал подавать сигналы машинисту, чтобы тот остановил поезд. Героический поступок мужчины оценили.
Начальник московского метро Виктор Козловский и начальник УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль Сибанов наградили мужчину. Ему подарили часы и бытовую технику.

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Метки: Москва   Россия   видео   метро   поезд   помощь   спасение   
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12  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Странный, конечно, поступок. Вместо того, чтобы достать смартфон и хорошенько, крупненько, горизонтально снять видосик для интернета....
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8k
Rus77 Час назад
Человек с большой буквы!
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50k
parallax Час назад
Пора переоборудовать метрополитен.
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35k
Франц Лефорт Час назад
Зовут героя Алексей Турлянский, по профессии промышленный альпинист.
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2
Fedor Час назад
ой красава
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32k
Опаньки Час назад
Есть хорошие люди
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904
ekolog67 2 часа назад
Мужик!
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6k
Кружок 2 часа назад
Молодец ... Но вот выбираться обратно на платформу - это он зря. Мог сгореть сам. Бежать надо было вперёд к началу платформы в межрельсовом пространстве
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8k
antonium 2 часа назад
Не задумываясь прыгнул. Молодец!
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