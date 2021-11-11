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Мужик, дай рыбки: голодная лосиха застала рыбака врасплох

Мужик, дай рыбки: голодная лосиха застала рыбака врасплох (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 08:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   лосиха   лось   рыбалка   якутия   
2495
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Лосиха подошла к любителю рыбной ловли из Якутии и начала обнюхивать его вещи, пытаясь найти еду. Судя по воплям недовольного и напуганного мужчины, его с лосихой связывает нечто большее, чем просто рыбалка.
Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: видео   лосиха   лось   рыбалка   якутия   
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32  комментария
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4k
Белый 5 часов назад
Она не голодная (корма вокруг завались), она наглая, рыбаками избалованная.
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294
Vovan 5 минут назад
ну столько мата, ну столько мата...у рыбачка минус в развитии какой-то прям...эллочка людоедочка прям
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28k
Кот Баюн 45 минут назад
не голодная, а прикормленная людьми. Лоси травоядные, в лесу полно травы, листвы, коры, им даже зимой есть чего пожевать, не может она быть голодной.
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28k
Кот Баюн 49 минут назад
накормить бы этого колхозника мылом...
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22k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
torum11 Час назад
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616
Григорий Водениктов 2 часа назад
всяка скотина боится огня! сигареты, спички + бумага и тд и тп
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1k
crownanniversury 2 часа назад
Джентльмен!
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9k
lon 2 часа назад
Прикормили животинку )))) Налил бы что-ли, наверняка есть )) Под чернушку :) Поговорили бы...
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6k
klop 3 часа назад
Мужику просто надо было сказать что вон Рашкин пьяный идёт.
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7k
Garpia121 3 часа назад
Реально обкакался. Видно рыбаки хлебушком угощают, вот и пришел. А то ссыкливый но злобный.
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1k
NickLon 3 часа назад
Не лосиха, а молодой лось. А очко "жим-жим" у мужика неспроста. Я б от молодого лося бежал бы дальше, чем видел. Но снасти же! А вдруг клюнет.
Юль [juri i], если допустить, что это лосиха, то представляете что вы, женщины с нами, мужиками, делаете. Ни одного нормального слова. Ещё и на рыбалке.
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68k
Пётровыч 3 часа назад
Это животное почти ручное, видимо давно к людям выходит. Обычно лось человека за пол километра обходит, а тут прям дай пожрать. Наверное когда то булкой или хлебом покормили лосёнка, вот и не боится. А в булке и хлебе соль есть, это для лося лакомство, вот и выходит.
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16k
Денис 3 часа назад
Я не понял, чего он перепугался-то так?
Лосиха, это ж не лось. Она атаковать не будет. Я миллион раз диких лосих видел, ни разу не нападали.
Просто пришла, потому что привыкла что её кормят. Ровно так же как голубь. ТОлько весом под 300 кг :)
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10k
Дмитрий 3 часа назад
Да уж... Словарный запас мужика скуден...
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7k
Позитив 3 часа назад
мужик ну покормиииии)
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10k
Majul 3 часа назад
бля..дь бля..дь бля..дь лексикон у мужика шибко объемен. Прям мастер слова
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4k
Джордж. Вашингтон. 3 часа назад
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18k
SolomonA 4 часа назад
Проститутка [мат]????? Мужик про нее что-то знает?
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−2
juri i. 4 часа назад
Ужас. Одна нецензурщина. Аж уши в трубочку заворачиваются. Лосиха клевая, мужик сапожник, ни одного нормального слова не сказал. Тошнотворненько.
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226
Сергей Викторович 4 часа назад
какие интересные заклинания
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