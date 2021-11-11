Мужик, дай рыбки: голодная лосиха застала рыбака врасплох

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Лосиха подошла к любителю рыбной ловли из Якутии и начала обнюхивать его вещи, пытаясь найти еду. Судя по воплям недовольного и напуганного мужчины, его с лосихой связывает нечто большее, чем просто рыбалка.
Видео содержит ненормативную лексику.
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Юль [juri i], если допустить, что это лосиха, то представляете что вы, женщины с нами, мужиками, делаете. Ни одного нормального слова. Ещё и на рыбалке.
Лосиха, это ж не лось. Она атаковать не будет. Я миллион раз диких лосих видел, ни разу не нападали.
Просто пришла, потому что привыкла что её кормят. Ровно так же как голубь. ТОлько весом под 300 кг :)