Грузчик на несколько секунд превратился в акробата

8081
1
1
Обычная процедура разгрузки едва не закончилась трагедией. Трубы опрокинули грузовую платформу и чуть не переломали грузчику ноги. Счастливый момент из жизни парня попал на видео.
Как будто заранее готовился к прыжку. Присутствует ненормативная лексика
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина пожалела, что закинула свои ноги на стол
- Аллигатор атаковал беспечного туриста, а затем позволил ему уйти
- Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией
- Кухонный работник эффектно отбился от грабителя
- В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом
159
Понравилось159
Новости партнёров
Петька смекнул и говорит:
- ну, я полетел, Василий Иванович!
А Василий Иванович отвечает:
- сиди, полетишь когда на лопате подбросят!
Потенциальные растение и калека. И четверо зрителей.
П-ц. Ума нет - ..й где купишь.