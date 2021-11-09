FISHKINET
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии 6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской... Подборка приколов для автолюбителей Подборка приколов для автолюбителей Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого... Интересные факты о фильме «Пятый элемент» Интересные факты о фильме «Пятый элемент» Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк Инсульт и жизнь на грани нищеты: интересное об Эмилии Кларк Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Грузчик на несколько секунд превратился в акробата Грузчик на несколько секунд превратился в акробата От этой «клюквы» аж сводит скулы От этой «клюквы» аж сводит скулы Чеченского бойца ММА задержали в аэропорту. Он пытался провезти наркотики Чеченского бойца ММА задержали в аэропорту. Он пытался провезти... Неуклюжая кошка необычным образом разбудила свою хозяйку Неуклюжая кошка необычным образом разбудила свою хозяйку О людях, которые на 100% зависят от социальных сетей О людях, которые на 100% зависят от социальных сетей При задержании телефонного мошенника в Петербурге погиб боец СОБРа При задержании телефонного мошенника в Петербурге погиб боец СОБРа 14 изобретений древних римлян, которыми мы пользуемся по сей день 14 изобретений древних римлян, которыми мы пользуемся по сей день 16 обычных вещей, у которых есть занимательная история создания 16 обычных вещей, у которых есть занимательная история создания Город на Чукотке перешел на систему теплоснабжения от плавучей атомной станции Город на Чукотке перешел на систему теплоснабжения от плавучей... 26 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети 26 неожиданных находок, которыми поделились пользователи сети "Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в лондонском ресторане стейком за 1450 фунтов стерлингов "Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в... Интересные фотографии прошлого Интересные фотографии прошлого
Главная > Видео 
Грузчик на несколько секунд превратился в акробата

Грузчик на несколько секунд превратился в акробата (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2021 13:04
Метки: fail   видео   люди   неудача   повезло   разгрузка   техника безопасности   
8081
1
1
Обычная процедура разгрузки едва не закончилась трагедией. Трубы опрокинули грузовую платформу и чуть не переломали грузчику ноги. Счастливый момент из жизни парня попал на видео.
Как будто заранее готовился к прыжку. Присутствует ненормативная лексика

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: fail   видео   люди   неудача   повезло   разгрузка   техника безопасности   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Serg2001 5 часов назад
Можно вручать черный пояс по паркуру... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−52
А. А. 14 минут назад
Ни куя себе «счастливый момент»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Валерий Полчаса назад
гутаперчивый мальчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
вадим юрченко 2 часа назад
мог бы и сальтуху..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Беня Ладен 2 часа назад
Сразу анекдот вспоминается: сидят Петька и Василий Иванович на жерди, мимо проходит строй солдат. Из строя такой голос, типа смотри вон говно с орлом сидят!
Петька смекнул и говорит:
- ну, я полетел, Василий Иванович!
А Василий Иванович отвечает:
- сиди, полетишь когда на лопате подбросят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Evgeniy 2 часа назад
Правила ТБ написаны кровью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Такие тормоза сидят , наблюдают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Правдоруб 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−16
134
Снежный Барс 3 часа назад
Я бы сальто сделал и приземлился на одну ногу если бы было время встать с дивана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Алексей 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
閃光 3 часа назад
Причём тут ноги? Ему бошку чуть не снесло - мимо тросов пролетел удачно и крюком не получил в затылок. И дед ещё руку суёт!
Потенциальные растение и калека. И четверо зрителей.
П-ц. Ума нет - ..й где купишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Объект реальности 3 часа назад
надо было за крюк цепляться и еще пару сальтух крутануть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бич Бичовский 3 часа назад
Еще и с крюком повезло сильно, мог вообще без головы остаться, не только без ног.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Гулевич 3 часа назад
может так задумано, быстро и точно ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
сапер Водичка 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
807
Лейтенант Коломбо 4 часа назад
Алле оп!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
996
Иннокентий 4 часа назад
Экспресс разгрузка :)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 4 часа назад
Повезло, а могла труба сыграть и ноги переломало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Нанук Паналык 4 часа назад
Тупой но шустрый!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото) Потеряла маму в 12 лет: что стало с дочкой Юлии Началовой (18 фото) Кухонный работник эффектно отбился от грабителя Кухонный работник эффектно отбился от грабителя Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией Женщина оказала рабочим медвежью услугу Женщина оказала рабочим медвежью услугу Женщина не заметила, как загорелись её волосы Женщина не заметила, как загорелись её волосы Огненное завершение семейных посиделок Огненное завершение семейных посиделок
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

957068



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
3
41
По-настоящему годные идеи, облегчающие жизнь
Что о русских не любят вспоминать в Средней Азии
2
285
Что о русских не любят вспоминать в Средней Азии
Набирающие популярность
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
0
9
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
В Сьерра-Леоне  местные жители неудачно ограбили попавший в аварию бензовоз
0
26
В Сьерра-Леоне  местные жители неудачно ограбили попавший в аварию бензовоз
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться