FISHKINET
Сообщество Криминал 932 поста • 275 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
"Сходил за хлебушком": житель Воркуты избил посетителя магазина молотком

"Сходил за хлебушком": житель Воркуты избил посетителя магазина молотком (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 ноября 2021 10:09
Сообщество : Криминал
Метки: Воркута   жестокое избиение   камеры наблюдения   криминал   нападение   происшествие   
784
1
1
На камеры видеонаблюдения, установленные в продуктовом магазине, попали кадры неожиданного избиения.
Нападение произошло в продуктовом магазине "Луч" на Ленина 24. Неизвестный мужчина ни с того ни с сего напал на посетителя, который стоял у прилавка. Не ожидавший такого пострадавший обернулся и получил ряд ударов молотком, в результате которых упал на пол. Вскочив на ноги, мужчина попытался сбежать, но преследователь выбежал за ним. 
Известно, что нападавший живёт над магазином и уже приходил с тем же оружием. Работники магазина вызвали полицию ещё до инцидента, но сотрудники правопорядка отмахнулись и разбираться с агрессором не стали, и вот результат.
Как вы думаете, это обострение психического заболевания или личная месть?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Воркута   жестокое избиение   камеры наблюдения   криминал   нападение   происшествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин Час назад
Я думаю, это увольнение с волчьим билетом полицейских и уголовное дело против них. Заслужили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 2 минуты назад
Ну подумаешь с молотком на людей кидался - он же не на митинге с плакатом стоял, в самом деле - за что человека задерживать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Йожык Полчаса назад
Пи@дец. Надеюсь с пострадавшим всё хорошо. Последствия от таких травм могут быть печальными. Ушёл на своих двоих, а потом субдуральная гематома. А у полиции по стандарту: когда убьют, тогда и приходите. Печально всё это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Женя Женя78 41 минуту назад
пристрелить как собаку бешеную
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 50 минут назад
Вполне закономерно показательно наказать сотрудника полиции который служил в ту смену в которую поступил первый звонок.Выявить его несложно-все звонки в дежурную часть полиции записываются.И не только по 112.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
bobobo 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
uutb 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Dobryi_KOT Час назад
Fishki.net - Сайт хорошего настроения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
иванов дмитрий Час назад
полицию за халатность судить будут ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину Нож в спину: 15-летний подросток без причины напал на незнакомую ему женщину Автолюбитель наказал уличных грабителей Автолюбитель наказал уличных грабителей "Положи нож, дед": в Севастополе агрессивный мужчина попытался напасть на сотрудников МЧС "Положи нож, дед": в Севастополе агрессивный мужчина попытался напасть на сотрудников МЧС В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса В Ставрополе мужчина ударил лопатой сотрудника автосервиса Мужчина неожиданно напал с ножом на пенсионера в автобусе Мужчина неожиданно напал с ножом на пенсионера в автобусе
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5331



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения
1
46
Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения
Набирающие популярность в сообществах
Смешные и&nbsp;добрые видео
2
5
Смешные и добрые видео
Что такое привычки и как они появляются?
0
4
Что такое привычки и как они появляются?
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством
Что раньше было вандализмом, теперь стало целым искусством
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#актеры#картинки#Ynews#сша#интересное#фильм#новости#пандемия
#Юмор#кино#прикол#история#животные#автомобили#люди#аварии#сарказм#роль
#интересно#факты#Россия#приколы#СССР#позитив#фотографии#дтп#смешные#знаменитости
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
3
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!

На что жалуетесь?

Вернуться