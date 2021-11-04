"Сходил за хлебушком": житель Воркуты избил посетителя магазина молотком

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На камеры видеонаблюдения, установленные в продуктовом магазине, попали кадры неожиданного избиения.
Нападение произошло в продуктовом магазине "Луч" на Ленина 24. Неизвестный мужчина ни с того ни с сего напал на посетителя, который стоял у прилавка. Не ожидавший такого пострадавший обернулся и получил ряд ударов молотком, в результате которых упал на пол. Вскочив на ноги, мужчина попытался сбежать, но преследователь выбежал за ним.
Известно, что нападавший живёт над магазином и уже приходил с тем же оружием. Работники магазина вызвали полицию ещё до инцидента, но сотрудники правопорядка отмахнулись и разбираться с агрессором не стали, и вот результат.
Известно, что нападавший живёт над магазином и уже приходил с тем же оружием. Работники магазина вызвали полицию ещё до инцидента, но сотрудники правопорядка отмахнулись и разбираться с агрессором не стали, и вот результат.
Как вы думаете, это обострение психического заболевания или личная месть?
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