"Сходил за хлебушком": житель Воркуты избил посетителя магазина молотком

Нападение произошло в продуктовом магазине "Луч" на Ленина 24. Неизвестный мужчина ни с того ни с сего напал на посетителя, который стоял у прилавка. Не ожидавший такого пострадавший обернулся и получил ряд ударов молотком, в результате которых упал на пол. Вскочив на ноги, мужчина попытался сбежать, но преследователь выбежал за ним.

Известно, что нападавший живёт над магазином и уже приходил с тем же оружием. Работники магазина вызвали полицию ещё до инцидента, но сотрудники правопорядка отмахнулись и разбираться с агрессором не стали, и вот результат.