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Робота ВАЛЛ-И воссоздали в реальной жизни

Робота ВАЛЛ-И воссоздали в реальной жизни (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 09:46
Сообщество : Кино
Метки: ВАЛЛ·И   видео   интересно   креатив   мультфильм   робот   
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Если вы смотрели мультфильм ВАЛЛ-И (Wall•E), то наверняка помните очаровательного и порядком потрёпанного робота. Один умелец сделал довольно похожую копию главного героя мультфильма, умеющую забавно бормотать и кататься по дому.

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Метки: ВАЛЛ·И   видео   интересно   креатив   мультфильм   робот   
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1  комментарий
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Шурман 37 минут назад
10 лет назад продал такую игрушку от пиксара , покупал сыну он увидел обрадовался а вот когда робот начал ездить он испугался . Покупал в те времена за 150 евро а продал почти за 200 :)))
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