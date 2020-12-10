Робота ВАЛЛ-И воссоздали в реальной жизни

Если вы смотрели мультфильм ВАЛЛ-И (Wall•E), то наверняка помните очаровательного и порядком потрёпанного робота. Один умелец сделал довольно похожую копию главного героя мультфильма, умеющую забавно бормотать и кататься по дому.
Милого робота-мусорщика воссоздали в реальности с максимальной точностью.
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