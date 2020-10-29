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Как манипулятор разгружает ящики с апельсинами

Как манипулятор разгружает ящики с апельсинами (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 13:57
Метки: апельсины   в мире   видео   интересно   манипулятор   робот   фрукты   
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Демонстрация работы специального манипулятора для разгрузки ящиков с апельсинами. Роботизированная рука одновременно поднимает 6 ящиков с фруктами, а затем выгружает их на специальную конвейерную систему.

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Метки: апельсины   в мире   видео   интересно   манипулятор   робот   фрукты   
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6  комментариев
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20k
Сибиряк Час назад
Как манипулятор разгружает ящики с апельсинами
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6k
Sterling Malory Archer 4 минуты назад
Надеюсь имеется предохранительная система на случай чебурашки.
Надеюсь имеется предохранительная система на случай чебурашки.
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126
Обратная сторона Луны 38 минут назад
А в таджиках это сколько будет?
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10k
P.F. 55 минут назад

Ссылка coub.com
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9k
alexis P.F. 3 минуты назад
Им люди уже не нужны.
Ссылка www.youtube.com
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7k
Prostovopros Час назад
Автор что-то узнал про роботов в нашем мире...
Ссылка www.youtube.com
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