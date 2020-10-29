Как манипулятор разгружает ящики с апельсинами

Демонстрация работы специального манипулятора для разгрузки ящиков с апельсинами. Роботизированная рука одновременно поднимает 6 ящиков с фруктами, а затем выгружает их на специальную конвейерную систему.
Завораживающее зрелище
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