Раскрыт секрет идеального улова рыбаков

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Это раньше крупной рыбкой можно было похвастаться только на словах, теперь же и фотографии нужно для большей убедительности предоставлять.
Вот и пестрят соцсети жирными сазанами да мощными карасями. «Фотошоп!» — скажете вы и будете в корне неправы!
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