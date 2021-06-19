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Раскрыт секрет идеального улова рыбаков

Раскрыт секрет идеального улова рыбаков (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июня 2021 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   рыбак   рыбалка   улов   
1492
1
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Это раньше крупной рыбкой можно было похвастаться только на словах, теперь же и фотографии нужно для большей убедительности предоставлять.

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Метки: Юмор   видео   рыбак   рыбалка   улов   
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22k
Саня 2 часа назад
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−3
Meri Poppins Ufa Час назад
К чему... Вполне достаточно глаз кулаком показать.
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22k
Саня 2 часа назад
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22k
Саня 2 часа назад
Ссылка coub.com
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Dixi_Mole

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