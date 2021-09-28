Крайне бюджетные автоматические ворота

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Что делать, если хочется установить автоматические откатные ворота, но не хватает денег? Нанять специально обученного человека открывать обычные!
Студент на подработке?
Главное - не забыть кормить и отпускать домой этого автоматического открывальщика.
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