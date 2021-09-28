FISHKINET
Сообщество Юмор 12925 постов • 2723 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Крайне бюджетные автоматические ворота

Крайне бюджетные автоматические ворота (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 10:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   ворота   прикол   работа   
644
1
1
Что делать, если хочется установить автоматические откатные ворота, но не хватает денег? Нанять специально обученного человека открывать обычные!

Студент на подработке?

Главное - не забыть кормить и отпускать домой этого автоматического открывальщика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   ворота   прикол   работа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Тигран Саркисян 2 минуты назад
Оригинально))) думалка работает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Футбольный болельщик ушел в отрыв Футбольный болельщик ушел в отрыв Сообразительный мальчик придумал, как не навлечь на себя гнев мамы Сообразительный мальчик придумал, как не навлечь на себя гнев мамы Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка Разговор попугая с умным голосовым помощником Разговор попугая с умным голосовым помощником
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781584



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков
6
48
Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков
20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова
3
71
20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#автомир#прикол#фотографии#в мире#СССР#интересное#дтп
#интересно#автомобили#люди#история#новости#ynews#познавательно#прикольные#аварии#знаменитости
#Юмор#животные#Россия#кино#Разное#подборка#фильм#собака#дети#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться