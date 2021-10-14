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Генеральная уборка салона автомобиля

Генеральная уборка салона автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 11:47
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Салон   видео   очистка   салон автомобиля   уборка   
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Чтобы поездки в автомобиле доставляли удовольствие его необходимо содержать в чистоте. Даже у отъявленных грязнуль наступает момент, когда неопрятность машины начинает раздражать и приходится заняться генеральной уборкой.
Не каждый автолюбитель способен своими силами навести порядок в салоне транспортного средства. Тогда на помощь приходят профессионалы.

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Метки: Автомобиль   Салон   видео   очистка   салон автомобиля   уборка   
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29k
Седой 2 часа назад
Это ж надо так загадить автомобиль...
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13k
Бляяяястяще! 5 минут назад
Думаю, машину на продажу готовят - вряд ли такая свинья решит потратить деньги на чистку салона для себя.
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7k
trak 14 минут назад
Надо быть настоящей свиньёй что бы так засрать автомобиль .
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386
Art Stark 54 минуты назад
там копилка врозвалась что ли?
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75
Алексей Маз Час назад
Пиндос единственный раз в жизни помыл свою машину. Давайте запилим фишку об этом!
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19k
Ego sum qui sum Час назад
те кто вычистил молодцы, хотя тут как в анекдоте, проще новую было купить
хозяин машины все равно не оценит - он явно привык к свинарнику
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782
poбт 2 часа назад
блджад еще и без перчаток работает
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4k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Мужикам из чистки респект, владельцу неуд! Как так можно засрать то? Понятно, что тундра авто не для дом-работа в городе, но все же...
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64k
Viktor 2 часа назад
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