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Работники мусоровоза спасли щенят, которые едва не погибли под прессом

Работники мусоровоза спасли щенят, которые едва не погибли под прессом (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 11:16
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Тюмень   видео   животные   мусоровоз   спасение   щенки   
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В Тюменской области нехорошие люди положили живых щенят в пакет и выбросили в контейнер для мусора. Работники мусоровоза услышали жалобный писк, когда уже собирались запустить прессование отходов. Найти всех собак среди мусора оказалось непросто.

Комментарий Светланы Петренко, представителя ООО «ТЭО», занимающегося вывозом и утилизацией мусора:

"Мы вынуждены вновь обратиться к жителям Тюменской области с напоминанием, что такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности. Наши работники умоляют людей прислушаться и никогда так не делать: в своей работе экипажи мусоровозов достаточно часто сталкиваются с неординарными ситуациями, но выносить подобное – морально очень сложно."

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Метки: Россия   Тюмень   видео   животные   мусоровоз   спасение   щенки   
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7  комментариев
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
и после этого кто то смеет говорить что раньше было плохо , в моем детстве никто не выкидывал детей в помойку не выкидывал щенков в пакете на обочину и в мусорку . обрекать живое существо на страдания это фашизм . милосердней убить , но это ведь надо иметь яйца а сейчас даже мужики не мужики . денег дай в ветеринарке и стерилизуй собаку ..
короче слов нет одни эмоции .
найти собачника из дома у которого контейнер сравнить масть щенков и суки и пробить чмошнику голову .
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10k
Majul 41 секунду назад
Какой мразью надо сука быть, чтобы так поступить с живыми существами! Не хочешь щенков от своей собаки, стрелизиуй ее.
Но нет, мрази в обличии людей продолжают так поступать с животными. Чтобы вас уродов так в пакеты упаковали и в мусор выкинули. Скоты.
А парень молодец, сразу нашел куда пристроить ) Здоровья ему и успехов.
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6k
Дарья 20 минут назад
Уже выбросили бы их вместе с мамкой в коробке с одеялом. Какой смесл держать собаку, не ухаживая за ней и не понимая физиологию и психологию? Мамка наверняка плачет без щенков, сиськи с молоком болят..
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2k
александр 52 минуты назад
мразота
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554
Гиперборей 58 минут назад
Хороший человек
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3k
RomaXz Час назад
Блин, жесть. Жаль, что сделавшего это не найти
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