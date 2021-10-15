Работники мусоровоза спасли щенят, которые едва не погибли под прессом

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В Тюменской области нехорошие люди положили живых щенят в пакет и выбросили в контейнер для мусора. Работники мусоровоза услышали жалобный писк, когда уже собирались запустить прессование отходов. Найти всех собак среди мусора оказалось непросто.
Комментарий Светланы Петренко, представителя ООО «ТЭО», занимающегося вывозом и утилизацией мусора:
"Мы вынуждены вновь обратиться к жителям Тюменской области с напоминанием, что такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности. Наши работники умоляют людей прислушаться и никогда так не делать: в своей работе экипажи мусоровозов достаточно часто сталкиваются с неординарными ситуациями, но выносить подобное – морально очень сложно."
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короче слов нет одни эмоции .
найти собачника из дома у которого контейнер сравнить масть щенков и суки и пробить чмошнику голову .
Но нет, мрази в обличии людей продолжают так поступать с животными. Чтобы вас уродов так в пакеты упаковали и в мусор выкинули. Скоты.
А парень молодец, сразу нашел куда пристроить ) Здоровья ему и успехов.