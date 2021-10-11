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Как Владимир Виноградов работал начальником ЖКХ

Как Владимир Виноградов работал начальником ЖКХ (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   видео   жкх   прикол   
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Известный в узких и не очень кругах Владимир Виноградов рассказал о своем опыте работы начальником ЖКХ. Присутствует ненормативная лексика.
Наибольшую известность в сети герой видео получил после публикации видеорассказа о Чечне «Как я поехал на войну» .

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Метки: Россия   Юмор   видео   жкх   прикол   
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1k
Lovels Travel 13 минут назад
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6k
B0n 51 минуту назад
и уэоэуе... Кто это?
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7k
Ivan 58 минут назад
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160
⛔ Александр ⛔ Час назад
Ааааххххааааахххааа :))))))))
Круто! :))))
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