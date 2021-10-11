Как Владимир Виноградов работал начальником ЖКХ

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Известный в узких и не очень кругах Владимир Виноградов рассказал о своем опыте работы начальником ЖКХ. Присутствует ненормативная лексика.
Наибольшую известность в сети герой видео получил после публикации видеорассказа о Чечне «Как я поехал на войну» .
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