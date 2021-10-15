Невероятное везение: цветочный горшок упал с 34 этажа рядом с ребенком

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В городе Уху, провинция Аньхой, Китай, несколько массивных цветочных горшков упали с 34 этажа высотного здания. Один из них ударился о козырек входа в высотку, а другой упал рядом с маленькой девочкой.
Девочка услышала грохот от упавшего неподалеку первого горшка и стала присматриваться. В этот момент в считанных метрах от неё разбился второй цветочный горшок.
Камерам видеонаблюдения удалось запечатлеть невероятное везение девочки.
Камерам видеонаблюдения удалось запечатлеть невероятное везение девочки.
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