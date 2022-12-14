Ответственная старшая сестра

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В Китае игравшая с братом и сестрой девочка увидела приближающийся к ним вилочный погрузчик. Девочка остановила транспортное средство и отвела своих родных в безопасное место.
Присматривавшая за братом и сестрой девочка не испугалась вилочного погрузчика и остановила его.
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Повезло мелким)
В общем, это родители виноваты, что не смогли правильно найти место детям для игр.