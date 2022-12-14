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Ответственная старшая сестра

Ответственная старшая сестра

Автор:
14 декабря 2022 09:01
Метки: Китай   в мире   видео   вилочный погрузчик   девочка   дети   погрузчик   
872
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В Китае игравшая с братом и сестрой девочка увидела приближающийся к ним вилочный погрузчик. Девочка остановила транспортное средство и отвела своих родных в безопасное место.
Присматривавшая за братом и сестрой девочка не испугалась вилочного погрузчика и остановила его.

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Метки: Китай   в мире   видео   вилочный погрузчик   девочка   дети   погрузчик   
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10k
Клёст 56 минут назад
Старшая сестра тысячелетия))
Повезло мелким)
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29k
Ashabad Полчаса назад
Поступок в общем по-детски глупый, но благородный. Водила мог бы всех троих не заметить. Тут надо сразу убегать а не пытаться останавливать.
В общем, это родители виноваты, что не смогли правильно найти место детям для игр.
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