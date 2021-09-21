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Пранк вышел из-под контроля

Пранк вышел из-под контроля (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: prank   видео   неудача   пранкер   прикол   фейл   
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Пранк, который порадует даже тех, кто не любит подобные шутки и розыгрыши. Такого развития событий шутник точно не ожидал.
Парень накинул себе и случайному прохожему на голову ткань и начал оглядываться по сторонам, изображая, что ищет виновника. Мужчина сразу понял, что его дурят и наградил шутника оплеухой.

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Метки: prank   видео   неудача   пранкер   прикол   фейл   
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7  комментариев
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180
TORNADO MARKETING Полчаса назад
Заслуженный лещ. Так бы с каждым
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2k
Frank Borman 2 минуты назад
Пранканул взрослого мена - получи по фейсу. Фейр плей, как говорят в Бриташке.
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836
Mowgley 16 минут назад
Мда.. Тиктокер это травмоопасная работа.
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6k
Мистер Фикс 22 минуты назад
Дебил, даже не подумал, что их там всего двое
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13k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
А ибо некуй!
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2k
Владимир Полчаса назад
одобряю!!!
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Infinite

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