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Пранк, который порадует даже тех, кто не любит подобные шутки и розыгрыши. Такого развития событий шутник точно не ожидал.
Парень накинул себе и случайному прохожему на голову ткань и начал оглядываться по сторонам, изображая, что ищет виновника. Мужчина сразу понял, что его дурят и наградил шутника оплеухой.
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