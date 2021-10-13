FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7639 постов • 1243 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Мальчик чудом остался жив после того, как попал под сельскохозяйственную машину

Мальчик чудом остался жив после того, как попал под сельскохозяйственную машину (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   везение   видео   едти   комбайн   повезло   
67
1
1
В китайском городском округе Бочжоу камера наблюдения запечатлела драматичный момент из жизни школьника и его родителей. Мальчик пытался перебежать на первый взгляд пустую дорогу и едва не погиб. Из-за припаркованного у обочины грузовика ребенок не заметил проезжавшую машину сельскохозяйственного назначения и был сбит.
По счастливой случайности мальчик не получил серьезных травм. Он отделался синяками, испугом и седыми волосами родственников и случайных прохожих.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   везение   видео   едти   комбайн   повезло   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Самая лучшая учительница, какая она? Самая лучшая учительница, какая она? Кабан вломился в чайную и чуть не покалечил сотрудницу заведения Кабан вломился в чайную и чуть не покалечил сотрудницу заведения Прочное стекло пережило падение с грузовика Прочное стекло пережило падение с грузовика Счастливчик: мчащийся автомобиль чуть не сбил беспечного пешехода Счастливчик: мчащийся автомобиль чуть не сбил беспечного пешехода Мужчина может смело отмечать второй день рождения Мужчина может смело отмечать второй день рождения Инструктор спас новобранца от брошенной им же самим гранаты Инструктор спас новобранца от брошенной им же самим гранаты
Дмитрий

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада
3
97
Сколько стоил револьвер во времена Дикого Запада
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
5
107
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
Набирающие популярность в сообществах
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
0
11
Требования турецких отелей по доплатам за карантин незаконны, заверяет Ростуризм
Россиян подсчитают по интернету (не только)
0
14
Россиян подсчитают по интернету (не только)
Самая лучшая учительница, какая она?
Самая лучшая учительница, какая она?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#рецепты#фото#суп#факты#аварии#Кулинарный рецепт#авто аварии#рис#кино
#еда#кулинарные рецепты#Россия#животные#прикол#Просто#Рецепт#фунчоза#автомобили#автомир
#кулинария#Юмор#дтп#интересно#кухня#рассольник#люди#Салат#картинки#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться