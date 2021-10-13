Мальчик чудом остался жив после того, как попал под сельскохозяйственную машину

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В китайском городском округе Бочжоу камера наблюдения запечатлела драматичный момент из жизни школьника и его родителей. Мальчик пытался перебежать на первый взгляд пустую дорогу и едва не погиб. Из-за припаркованного у обочины грузовика ребенок не заметил проезжавшую машину сельскохозяйственного назначения и был сбит.
По счастливой случайности мальчик не получил серьезных травм. Он отделался синяками, испугом и седыми волосами родственников и случайных прохожих.
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