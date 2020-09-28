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Везение и хорошая реакция спасли скутеристу жизнь

Везение и хорошая реакция спасли скутеристу жизнь (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 08:27
Сообщество : Мото
Метки: видео   китай   люди   повезло   скутер   скутерист   
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Житель небольшого китайского населенного пункта чудом остался жив, когда ехал на скутере. Мужчина притормозил и его транспортное средство тут же снес автомобиль.

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Метки: видео   китай   люди   повезло   скутер   скутерист   
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Artem 12 минут назад
Даже с повтором и замедлением нихрена не понятно, как он так в текстурах потерялся, что под ним скутер снесли а он на ногах остался.. Видно же что начал слезать но в момент столкновения ее сидел...
Даже с повтором и замедлением нихрена не понятно, как он так в текстурах потерялся, что под ним скутер снесли а он на ногах остался.. Видно же что начал слезать но в момент столкновения ее сидел...
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Mr.Adamson

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