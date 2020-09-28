Везение и хорошая реакция спасли скутеристу жизнь

Житель небольшого китайского населенного пункта чудом остался жив, когда ехал на скутере. Мужчина притормозил и его транспортное средство тут же снес автомобиль.
Момент фантастического везения попал на камеру наблюдения.
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