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Автомобиль с семьей из четырех человек попал под удар молнии в США

Автомобиль с семьей из четырех человек попал под удар молнии в США (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 07:50
Метки: везение   видео   молния   повезло   удар молнии   
1733
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1
Семье из Канзаса посчастливилось оятаться невридимой, когда на этой неделе в их машину несколько раз ударила молния.

Авторский пост

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Метки: везение   видео   молния   повезло   удар молнии   
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16  комментариев
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17k
Егор Час назад
- Папа, папа, а какого цвета кровь?
- Коричневого, мля!
- Папа, я весь в крови!
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423
Alexander Kolesnikov 9 минут назад
Наконец-то у них есть 1.4 гигаватта. Назад, в будущеее!
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28k
Кот Баюн 17 минут назад
Для тех кто знаком с физикой, невредимость пассажиров не является чудом или случайностью, это норма закономерная.
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1k
Камаз Отходов 18 минут назад
Чёт жидковатая молния у них там. У нас бы всю машину разметало бы.
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3k
slona75 Полчаса назад
Всё просто. Под маской встречного авто скрывалась новая Tesla Model Thor!
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410
Bastard Fat 47 минут назад
4 хомяка в клетке Фарадея
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484
Ибрагим Прутков 54 минуты назад
Разгнавали Тора
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4k
Борис Карабанов 59 минут назад
Социальная реклама: "Они были вакцинированы. А ты?!"
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4k
newegg Час назад
Офигенный обломинго.

Машину, скорее всего, в утиль. Заменить всю электрику и электронику будет дороже её стоимости.
Хорошо хоть люди не пострадали.
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44k
parallax Час назад
"Посчастливилось остаться невридимой"
.
Если бы не знали законов физики, точно бы убило.

"Посчастливилось остаться невридимой" . Если бы не знали законов физики, точно бы убило.Посмотреть
"Посчастливилось остаться невридимой" . Если бы не знали законов физики, точно бы убило.
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448
cana61s Час назад
"оятаться невридимой".. Вроде бы и текста немного, а так режет глаза.
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32k
Опаньки 2 часа назад
глупая молния - вон дерево же есть рядом , а она велосипедистов не любит
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
За то свечи 110% прокаленные, ну а салон почистить можно.
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