Автомобиль с семьей из четырех человек попал под удар молнии в США

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Семье из Канзаса посчастливилось оятаться невридимой, когда на этой неделе в их машину несколько раз ударила молния.
На кадрах, сделанных из машины очевидца, запечатлен момент, когда во внедорожник, в котором находилось четыре человека, попала молния.
Авторский пост
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Метки: везение видео молния повезло удар молнии
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Машину, скорее всего, в утиль. Заменить всю электрику и электронику будет дороже её стоимости.
Хорошо хоть люди не пострадали.
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Если бы не знали законов физики, точно бы убило.