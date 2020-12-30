В Бразилии прохожие помогли преступнику скрыться от полицейских

В солнечном бразильском городе Сан-Паулу прохожие вмешались в полицейскую погоню и остановили преследование мотоциклиста.
Прохожие подождали, пока злоумышленник проедет, а затем с помощью мусорного контейнера помешали двум стражам правопорядка продолжить погоню.
Источник:
Ссылки по теме:
- Наглые бразильские грабители
- Грабитель вместо легких денег получил пулю
- В Бразилии инвалид попытался ограбить магазин с помощью игрушечного пистолета
- Столб убит тремя попаданиями: неудачная попытка покушения на мужчину в Бразилии
- В Бразилии журналистку ограбили во время прямого эфира
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...