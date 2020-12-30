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В Бразилии прохожие помогли преступнику скрыться от полицейских

В Бразилии прохожие помогли преступнику скрыться от полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 13:54
Метки: Погоня   бразилия   видео   криминал   полиция   преследование   
456
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В солнечном бразильском городе Сан-Паулу прохожие вмешались в полицейскую погоню и остановили преследование мотоциклиста.

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Метки: Погоня   бразилия   видео   криминал   полиция   преследование   
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6  комментариев
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Второй полицай смекнул, что лучше остатся стерчь мотоциклы, чтобы не шагать в участок, а всё таки ехать.
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Mellivora Полчаса назад
Мечта нашей либерды, укрывать преступников и пи*дить ментов.
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Свирепый Бамбр Час назад
Ниче страшного, он их на обратном пути пристрелит.
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schmubu 2 часа назад
ну, очевидно - не прохожие, а соучастники.
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dima423 2 часа назад
ну поймают дебилов, пришьют соучастие в преступлении...)
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Corvus Corax dima423 2 часа назад
Неа... и не поймают, и не пришьют... фавелы... своего прикрыли...
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