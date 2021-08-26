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Неудачная попытка побега из полицейского участка

Неудачная попытка побега из полицейского участка (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   побег   полицейский участок   полиция   прикол   участок   
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Сотрудник полиции запечатлел нелепую попытку задержанного сбежать из участка. Нетрезвый мужчина подумал, что овладел искусством скрытности в совершенстве, но полицейского не проведешь.
Попытка, как говорится, не пытка. К успеху полз, не фартануло!

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Метки: Юмор   видео   побег   полицейский участок   полиция   прикол   участок   
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9  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Блин, с первого просмотра и не заметишь, настолько он сливается с фоном.
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Батончик с маком 13 минут назад
Надо было по потолку ползти.
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А я несу пакетик 16 минут назад
шустрик какой, я его только уже на выходе еле взглядом уловила!
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Евгений Кондратьев 41 минуту назад
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1k
Иван Иванов 51 минуту назад
Поймать ниньзю может только ниньзя
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4k
The Dude 53 минуты назад
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32k
Опаньки Час назад
А толку, там снаружи ров, крокодилы и Егоза по ограждению с часовым
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