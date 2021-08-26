Неудачная попытка побега из полицейского участка

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Сотрудник полиции запечатлел нелепую попытку задержанного сбежать из участка. Нетрезвый мужчина подумал, что овладел искусством скрытности в совершенстве, но полицейского не проведешь.
Попытка, как говорится, не пытка. К успеху полз, не фартануло!
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