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Что бывает, когда детский набор для творчества попадает в руки взрослому

Что бывает, когда детский набор для творчества попадает в руки взрослому (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: osmo   видео   дети   планшет   прикол   программа   ракета   
951
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Парень запечатлел небольшую шалость, которую он осуществил с помощью набора для развития творческих способностей у детей.

Какая-то странная у вас ракета

По заданию игры нужно было нарисовать ракету, чтобы мультяшный персонаж смог на ней улететь. Сказано-сделано!

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Метки: osmo   видео   дети   планшет   прикол   программа   ракета   
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5  комментариев
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25k
Vazari 4 часа назад
Я человек простой, вижу тупой пост из тик-тока, ставлю минус
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Алексей 3 часа назад
И сюда тиктокерская деградация добралась...
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84
Мы Ул 3 часа назад
Так вот что значит - "На .хую галопом!"
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8k
costa 4 часа назад
Тупенько
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