Что бывает, когда детский набор для творчества попадает в руки взрослому

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Парень запечатлел небольшую шалость, которую он осуществил с помощью набора для развития творческих способностей у детей.
Какая-то странная у вас ракета
По заданию игры нужно было нарисовать ракету, чтобы мультяшный персонаж смог на ней улететь. Сказано-сделано!
Вот уж полетал так полетал!
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