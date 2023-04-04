Крепкая дверь спасла девушку от грабителей

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В Бразилии девушка спутала планы двум грабителям. Вооружённые налётчики рассчитывали на лёгкую добычу, но героиня ролика в последний момент закрыла перед ними дверь.
Перед выходом из дома девушка заглянула за угол. Увидев одного из злоумышленников она забежала в дом и захлопнула в дверь. Эти действия спасли её от ограбления или чего похуже.
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