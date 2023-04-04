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Крепкая дверь спасла девушку от грабителей

Крепкая дверь спасла девушку от грабителей

Автор:
04 апреля 2023 13:50
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   грабитель   криминал   люди   ограбление   
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В Бразилии девушка спутала планы двум грабителям. Вооружённые налётчики рассчитывали на лёгкую добычу, но героиня ролика в последний момент закрыла перед ними дверь.

Перед выходом из дома девушка заглянула за угол. Увидев одного из злоумышленников она забежала в дом и захлопнула в дверь. Эти действия спасли её от ограбления или чего похуже.

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Метки: Бразилия   видео   грабитель   криминал   люди   ограбление   
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3  комментария
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22k
Слепой Пью Час назад
А чё сдрыстнули-то так резво? Услышали лязг затвора?
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15k
куджо Полчаса назад
Ч творица
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Fidel

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