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Неподобающее поведение туристки смутило сотрудника Диснейленда

Неподобающее поведение туристки смутило сотрудника Диснейленда (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 09:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гастон   аниматор   видео   диснейленд   домогательства   красавица и чудовище   харассмент   
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Жертвами харассмента (приставаний, сексуальных домогательств) становятся не только женщины, но и мужчины. Работающий аниматором в парке развлечений "Диснейленд" парень оказался не в восторге от того, что его грудь решила потрогать посетительница.
Девушка искренне не понимала, почему актер просит её уйти.

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Метки: Гастон   аниматор   видео   диснейленд   домогательства   красавица и чудовище   харассмент   
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18  комментариев
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8k
Перст Указующий 2 часа назад
женщина, не приставай к педикам
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49
Fedor 17 минут назад
потискал бы ее сисяндры в ответ
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654
Sexxxton 22 минуты назад
Он совсем не педик . Это Гастон и любит он только Белль.
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1k
Злой чебурек Полчаса назад
Он сказал, что тут дети. Поэтому такое поведение непозволительно.
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24k
Батончик с маком Полчаса назад
По роже и прикиду видно что это румын подкрашенный
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89
Юденич 37 минут назад
Аниматор отогнал приставучую, наверняка под кайфом туристку которая его лапала и все тут его окрестили педиком. Ему что, перед всеми нужно было ее в позу поставить?
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8k
*Сергей* Час назад
Представляете что было бы если бы турист пощупал аниматоршу?
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39k
dima423 Час назад
ну педик же... че тут странного)
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Vazari Час назад
Ну, точняк ЛГБТшник. Нормальный мужчина ответил бы тем же. Потрогал бы ее грудь в ответ. Ничья, никакого харрасмента.
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89
Юденич сеньор Леонсио Полчаса назад
Не обязательно обрезать видео. По факту неприличного поведения аниматора, его как минимум уволили бы а компания платила бы штраф.
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10k
Kostick Час назад
тридварас штоле? пупс вполне себе ипапельный ) ладно бы ещё жырная старая чюпакабра начала тискать, тут можно и джедаев вызывать))
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2k
Сергей Час назад
И эта тупая улыбочка. Типо, а что, нельзя? Если бы к ней так подошли, верещала бы так, что вонь до небес стояла бы.
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