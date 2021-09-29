Неподобающее поведение туристки смутило сотрудника Диснейленда

1157
1
1
Жертвами харассмента (приставаний, сексуальных домогательств) становятся не только женщины, но и мужчины. Работающий аниматором в парке развлечений "Диснейленд" парень оказался не в восторге от того, что его грудь решила потрогать посетительница.
Девушка искренне не понимала, почему актер просит её уйти.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эпичная драка тучных афромериканцев в Диснейленде попала на видео
- Выросшим в 90-е посвящается: 30 лет жизни аниматора за 30 секунд
- Зрелищный полет на «Тысячелетнем соколе» в Диснейленде
- Не каждый способен терпеть домогательства
- Попытка домогательства на пляже
24
Понравилось24
Новости партнёров