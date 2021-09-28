Помолися, - если хочешь быть здоров!

Инцидент произошел в пермской средней общеобразовательной школе №123. По словам школьников, они пришли на физкультуру, немного позанимались, после чего преподаватель показал им, как сесть и сказал: «Давайте помолимся Аллаху, чтоб он нам дал здоровья».

«Все стали ему молиться», — рассказал матери первоклассник, продемонстрировав поклонные позы с руками ладонями вверх.

Позже в родительских чатах написали, что рассказ о намазе на занятии по физкультуре подтвердили и другие дети. Руководство школы проверку проводить отказалось. Не отреагировали на обращение родителей пока и местные власти.



КМП:

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