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Помолися, - если хочешь быть здоров!

Помолися, - если хочешь быть здоров! (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 14:17
Метки: общество   семья   человек   экология   
856
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Пермский учитель физкультуры на уроке в качестве разминки – «в позе лотоса» - предложил первоклассникам совершить намаз: помолиться Аллаху о даре здоровья

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Метки: общество   семья   человек   экология   
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810
Отец Пигидий 4 часа назад
Я каждое утро делаю намаз
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1k
azuver 5 минут назад
Дожили,в России чурки ведут себя,как у себя дома .Уже и к нашим детям со своей религией лезут.Что дальше ? Продвижение ислама в Россию ?
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15k
Alex ASK Полчаса назад
Да мама уже заднюю включила. Сначала бред в соцсетях пишут, а потом башкой думают.

В департаменте образования Перми сообщили, что их специалисты сразу после появления информации от родителей связались с директором школы.

Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было, рассказали в департаменте. Как отметил директор школы, учитель физкультуры опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было.

В департаменте образования Перми указали руководителю школы, что необходимо провести внутреннее расследование по исполнению работником норм профессиональной этики.

Директор школы назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем. Но еще до встречи мама школьника пришла к выводу, что ребенок наврал. Девушка рассказала, что запаниковала из-за закрытости школ: сейчас школа закрытая организация, и родители не знают, кто и чему учит их детей. Она отметила, что забеспокоилась, так как изначально не знала, кто учитель физкультуры в классе ее ребенка. И уже потом поняла, что лично его знает.
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16k
Пумба 59 минут назад
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9k
Шурум-бурум 4 часа назад
комик идрак нервно курит в сторонке со своим запретом на въезд

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2k
Денис 4 часа назад
Намаз в ТЦ, в метро, когда водитель выгнал пассажиров, этот случай и всё за последние 2-3 недели.
Смахивает на спланированную акцию, проверить что будет.
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2k
Hunde Beißer2 4 часа назад
Один раз - не намаз!
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114
Шурман 4 часа назад
Опять Путина сюда приписывают , блин если бы я был на его месте вы бы окуели от реформ , он что должен один по всем школам дворам бегать ? есть люди на местах и каждого есть Имя и Фамилия вот пускай и устраивают разбор полетов . В Европе что то подобное было их сразу не место поставили с их паранджами в виде шахидок и тд , личики все открыли но пришла беда маски одели .
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24k
Батончик с маком 4 часа назад
А потом этот учитель скажет детишкам надеть пояса шахидов или предложит резать головы неверным.
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16k
Maks Es 4 часа назад
ну а чо, удобно. сразу и физра, и промывка мозгов.
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5k
Echo 4 часа назад
так это уже вовлечение в секту называется
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3k
Иван 4 часа назад
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35k
Alex 4 часа назад
Дурдом. Со своим аллахом совсем еб**лись
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