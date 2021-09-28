Помолися, - если хочешь быть здоров!

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Пермский учитель физкультуры на уроке в качестве разминки – «в позе лотоса» - предложил первоклассникам совершить намаз: помолиться Аллаху о даре здоровья
Инцидент произошел в пермской средней общеобразовательной школе №123. По словам школьников, они пришли на физкультуру, немного позанимались, после чего преподаватель показал им, как сесть и сказал: «Давайте помолимся Аллаху, чтоб он нам дал здоровья».
«Все стали ему молиться», — рассказал матери первоклассник, продемонстрировав поклонные позы с руками ладонями вверх.
Позже в родительских чатах написали, что рассказ о намазе на занятии по физкультуре подтвердили и другие дети. Руководство школы проверку проводить отказалось. Не отреагировали на обращение родителей пока и местные власти.
КМП:
Православные попы, которых не пускают в светские школы, молча завидуют самозваному энтузазисту-мулле в адидасовском костюме
«Все стали ему молиться», — рассказал матери первоклассник, продемонстрировав поклонные позы с руками ладонями вверх.
Позже в родительских чатах написали, что рассказ о намазе на занятии по физкультуре подтвердили и другие дети. Руководство школы проверку проводить отказалось. Не отреагировали на обращение родителей пока и местные власти.
КМП:
Православные попы, которых не пускают в светские школы, молча завидуют самозваному энтузазисту-мулле в адидасовском костюме
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В департаменте образования Перми сообщили, что их специалисты сразу после появления информации от родителей связались с директором школы.
Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было, рассказали в департаменте. Как отметил директор школы, учитель физкультуры опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было.
В департаменте образования Перми указали руководителю школы, что необходимо провести внутреннее расследование по исполнению работником норм профессиональной этики.
Директор школы назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем. Но еще до встречи мама школьника пришла к выводу, что ребенок наврал. Девушка рассказала, что запаниковала из-за закрытости школ: сейчас школа закрытая организация, и родители не знают, кто и чему учит их детей. Она отметила, что забеспокоилась, так как изначально не знала, кто учитель физкультуры в классе ее ребенка. И уже потом поняла, что лично его знает.
Смахивает на спланированную акцию, проверить что будет.
А что касается Путина, если он за 21 год не смог выстроить свою вертикаль власти то керовый он руководитель для страны.
Тут все проще, мозгопоследствия короны - по Высоцкому:
Он то плакал, то смеялся... как еж
Физкультурник ж, - что возьмешь.