Дурацкая шутка омрачила праздник девушки

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Молодой человек решил сделать день рождения знакомой ему девушки более веселым. Он попытался макнуть именинницу лицом в торт, однако всё прошло не так гладко, как планировал шутник.
Праздник закончился слезами
Справлявшей день рождения девушке не слишком повезло с родственником или молодым человеком.
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