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Дурацкая шутка омрачила праздник девушки

Дурацкая шутка омрачила праздник девушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 09:14
Метки: видео   лицо   неудача   розыгрыш   торт   фейл   
6588
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1
Молодой человек решил сделать день рождения знакомой ему девушки более веселым. Он попытался макнуть именинницу лицом в торт, однако всё прошло не так гладко, как планировал шутник.

Праздник закончился слезами

Справлявшей день рождения девушке не слишком повезло с родственником или молодым человеком.

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Метки: видео   лицо   неудача   розыгрыш   торт   фейл   
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44  комментария
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39k
dima423 6 часов назад
бл*ть какие же конченые долбайопы все эти люди, которые тычут других лицом в торт...ну это же никуя не смешно, и не приятно, и не красиво, и не остроумно... это тупость в квадрате) Надеюсь девушка сделает выводы и пошлет накуй этого мудака)
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2k
zloikrot 38 минут назад
мордой об стол... неожиданно. в данной ситуации торт предпочтительней, конечно. но лучше вообще без подобных фокусов. у знакомых в детском саду лет 7-8 назад на днюхе (не их ребенку) таким образом выбили глаз. напоролся на свечку .
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−16
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 45 минут назад
за это убивать надо ...
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5k
fryazino 2 часа назад
Идиот!
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40k
Войнов 3 часа назад
Идиотская шутка. Одну именинницу так чуть без глаза не оставили. В многослойные торты вставляют палочки для укрепления, вот она и напоролась на такую палочку: https://prosto-eda.ru/zdorove/ne-delayte-tak-nikogda-devushku-tknuli-litsom-v-imeninnyy-tort-i-chut-ne-lishili-glazahttps://prosto-eda.ru/zdorove/ne-delayte-tak-nikogda-devushku-tknuli-litsom-v-imeninnyy-tort-i-chut-ne-lishili-glaza

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5k
Владимир 3 часа назад
Face`ом об table
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2k
ProstoBoBka 3 часа назад
Хорошо ее впечатал носом в стол!
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18k
sanchesS80 4 часа назад
Самым правильным было бы - если остальные друзья просто разобьют рожу этому "шутнику"
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11k
Святослав 4 часа назад

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657
да пох 4 часа назад
Лайки в Тик Токе и так и так будут так что все прошло удачно .
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4k
Виктор Штурмаревич 4 часа назад
Этих дебилов шутников головой о наковальню надо форматировать.
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37k
Олег 4 часа назад
теперь будет вынужден взять её женой , такую пришибленную
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5k
Wacker 4 часа назад
Нормально так впечатал.
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4k
soar 4 часа назад
Полагаю, девушке стоит пересмотреть круг своих друзей и чуть-чуть сузить его.
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2k
Semen 5 часов назад
Дурак....
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6k
dikijjim 5 часов назад
чмо тупое.
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6k
mr.Poher 5 часов назад
Чуть подтолкнуть, что бы ткнулась носом и извазюкалась - это смешно.
Применить силу и воткнуть носом в стол - это больно и обидно.
Шутника в угол на горох!
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185
Дмитрий mr.Poher 4 часа назад
В любом случае не смешно.не понимаю тупую традицию на праздниках окунать в торт.кто его есть потом будет?)да и вообще это верх тупости.
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7k
КОСТЯН 5 часов назад
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152
Сергей 5 часов назад
Шутка это когда смешно всем, когда кому то больно, когда ставят ниже остальных- это издевательство. Если человек может посмеяться над своей глупостью- это осознание, когда смеётся над другим и показывает это всем- возвысся над слабым .
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5k
Алексей 5 часов назад
Какой романтик однако.
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16
jurok 5 часов назад
Фэйсом об тэйбол. Афигенная шутка! Дебилы!
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