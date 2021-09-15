Мужчина, выша остановка!

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Немолодой мужчина неожиданно закурил в салоне автобуса. Один из пассажиров не стал с этим мириться.
Пассажир помог неуважающему других курильщику покинуть транспортное средство.
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