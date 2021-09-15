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Мужчина, выша остановка!

Мужчина, выша остановка! (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: автобус   видео   закурил   конфликт   курение   сигарета   
1309
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Немолодой мужчина неожиданно закурил в салоне автобуса. Один из пассажиров не стал с этим мириться.
Пассажир помог неуважающему других курильщику покинуть транспортное средство.

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Метки: автобус   видео   закурил   конфликт   курение   сигарета   
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16  комментариев
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3k
Максим 57 минут назад
Пьяный старик решил, что из уважения к возрасту ему не объяснят правила поведения в обществе. Нет, я против самосуда. Но здесь всё чинно и благородно, взяли под руку и вывели на свежий воздух, а что бы не упал, заботливо уложили на солнышко.
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15k
VedSpec 7 минут назад
До чего же все культурно, без мата и истерик, просто проводили и всё... Спасибо тебе добрый человек... И соку...
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6k
mr.Poher 13 минут назад
За ушко и на солнышко! Молодец, за дело!
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17k
KOSTELLO 48 минут назад
Он же синий
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9k
Lev Asriev 51 минуту назад
Судя по названиям остановок-Москва, Волоколамка. Совсем оборзел народ.
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24k
Vazari 55 минут назад
По молодости работал управляющим в кафешке возле рынка Лужники. Контингент-сами понимаете какой. Каждый день трепали нервы курильщики. Делаешь замечание в ответ слышишь "а мы не в затях, гы-гы-гы." Через какое-то время нашел решение проблемы. Сделал устное замечание, не сработало-выходил в зал с "сухим огнетушителем", и струей в епало. Прекрасный способ, а главное-деморализующий. Агрессию выключало на раз.
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5k
Александр Зотов 57 минут назад
по синьке забылся походу, где находится
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10k
Kostick 59 минут назад
красава. всё правильно сделал. хоть и сам курю, но парню с удовольствием бы помог.
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5k
Борис Карабанов Час назад
Пять раз просмотрел. Задолбали эти дымари. По-прежнему курят где попало, в подъездах и т.д.. Засрали окурками и пустыми пачками буквально всё пространство - остановки, дворы, газоны. Видите ли, мало для их дерьма урн ставят. Дескать, всегда должна быть урна там, где им приспичит удовлетворить свою мерзкую привычку!
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63k
Viktor Час назад
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