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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как ходил смотреть на "мужской секс" в Нью-Йорке. Во время беседы с журналистом Олегом Кашиным политик поделился впечатлениями от посещения специального клуба, где люди смотрят на мастурбацию мужчин.
"Сперма летит через весь зал"
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Зачем нормальному человеку ходить и смотреть на эту хрень
Не удивлен что жирик ходил.