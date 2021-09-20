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Жириновский рассказал, как ходил смотреть на "мужской секс"

Жириновский рассказал, как ходил смотреть на "мужской секс" (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: Владимир Жириновский   Юмор   видео   жириновский   лдпр   мастурбация   прикол   сша   
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как ходил смотреть на "мужской секс" в Нью-Йорке. Во время беседы с журналистом Олегом Кашиным политик поделился впечатлениями от посещения специального клуба, где люди смотрят на мастурбацию мужчин.
"Сперма летит через весь зал"

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Метки: Владимир Жириновский   Юмор   видео   жириновский   лдпр   мастурбация   прикол   сша   
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8  комментариев
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8k
insaider 2 часа назад
Такая себе,у Жириновского предвыборная агитация.
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3k
Максим 9 секунд назад
Жириновский вообще не особо скрытен в своих сексуальных предпочтениях. Начиная от бани с молодыми ребятами, которые таскают его на руках, до рассказов о "голландском штурвале", смысл которого пришлось гуглить. Но знаете, он уже не вызывает омерзения. Вероятно, что отношение к нему давно сформировалось и хуже уже не станет.
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24k
Батончик с маком 47 минут назад
Фигассе он старый. Уже подёргать вялого не получается и поэтому смотрит как другие дрочат.
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33k
Опаньки Час назад
и ведь кто-то за него 30 лет голосует...
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1k
Иван Иванов Час назад
Жирик - больной человек.
Зачем нормальному человеку ходить и смотреть на эту хрень
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5k
newegg Час назад
Надо быть ипанутым на всю голову чтоб ходить на подобные шоу.
Не удивлен что жирик ходил.
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